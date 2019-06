Girly Girl Magazine odian el himno del PP y a Shakira… aunque reconocen que son “muy pegadizos”

“Cristina Alonso (Burgos, 32 años) y Cristina Valbuena (León, 35 años) viven en Madrid y son las jefas supremas de Girly Girl Magazine, una revista online que aborda temas culturales, de ocio, moda y estilo de vida con una perspectiva feminista. Juntas acaban de publicar su primer libro ‘Esto va de chicas’ en el que defienden que las cosas de chicas son todas las chicas y proclaman que sí, ha llegado nuestro momento, el de todas”. Así se presentan estas dos mujeres que, de una forma totalmente independiente –al más puro estilo de esta publicación que estás leyendo–, están contribuyendo a trazar en su medio online un perfil feminista ajeno a los tópicos. Además, sus textos sobre moda, estética, libros, cine, series, tiendas o viajes –que ahora se recopilan y extienden en el libro que antes citaban– están muy cuidados y emplean en ellos un lenguaje directo y coloquial, ajeno a lo formuláico de las típicas revistas para chicas. De hecho, sus artículos son de recomendable lectura para cualquiera. Por todo ello hemos invitados a las dos Cristinas a responder nuestro Tipo Test para conocer también sus filias y fobias musicales. [Imagen: Cristina Alonso y Cristina Valbuena, por Dora Sicart.]

¿Tienes canción favorita de todos los tiempos? En caso negativo, ¿una canción que te haya obsesionado últimamente?

Cristina Valbuena: “Está es difícil, siempre me bloqueo cuando tengo que escoger solo una. Diría que ‘La javanaise’ de Gainsbourg, ‘Oh! You Pretty Things’ de David Bowie, ‘Summertime’ de Billie Holiday y ‘La leyenda del tiempo’ de Camarón son canciones que siempre me emocionan pase el tiempo que pase”.

Cristina Alonso: “Tengo muchas favoritas, pero sí que es verdad que hay dos que me pongo por las mañanas para que me suban el ánimo. Una es ‘Ten Storey Love Song’ de los Stone Roses y la otra ‘Sweetness’ de Yes.

¿Alguna canción que asocies a un recuerdo infantil?

C.V: “‘Bailando’ de Alaska y los Pegamoides, recuerdo cantarla en bucle durante meses, debía tener a mis padres fritos”.

C.A: “‘La Lambada’ de Kaoma, que mi madre la ponía el verano que salió a todo volumen cada vez que la ponían en la radio. Siempre la bailábamos cuando sonaba”.

¿Qué canción desearías haber escrito?

C.V: “‘Ain’t Got No. I’ve Got Life’ De Nina Simone”.

C.A: “‘Please Stay’ de Teenage Fanclub”.





¿Qué canción odias con toda tu alma?

C.V: “El himno del PP. Encima es que es muy pegadizo”.

C.A: “Yo no soporto a Shakira, que también es muy pegadiza”.

¿Sigues comprando discos? En caso afirmativo, ¿cuál fue el último y en qué formato?

C.V: “Menos de lo que debería, aunque voy por rachas, hay meses que me da por ir varias veces a La Metralleta (Nde: histórica tienda madrileña de discos de 2ª mano) a ver lo que hay, y otros que no compro ni uno. El último que compré fue en formato vinilo, que es el único en el que suelo comprar, y fue ‘El mal querer’ de Rosalía.

C.A: “Sí, en vinilo sí. Los demás formatos me dan igual. Pero sí es verdad que me compro pocos, solo discos que tengo especial cariño y que sí me apetecen tenerlos para escuchar en el tocadiscos y tener la portada como si tuviese una obra de arte. El último que compré fue ‘Screamadelica’ de Primal Scream”.

¿Cuál es tu plataforma favorita para escuchar música ahora mismo? Por ejemplo, al margen de los Spotify/Apple Music, ¿escuchas discos enteros en Youtube?

C.V: “Sobretodo Youtube, busco un/a artista y me lo pongo en bucle hasta que me canso”.

C.A: “Yo solo uso Spotify, me hago mis listas y las repito como un loro”.

¿Qué opinas del supuesto revival del vinilo o peor aún, del cassette? ¿Es puro postureo o te interesa especialmente?

C.V: “Mi padre coleccionaba discos en vinilo y yo (quitando mi adolescencia) nunca he comprado discos en otro formato. Puede que haya gente a la que la tendencia le haya llegado ahora pero para mí siempre ha sido así. Es casi como un ritual el ir a las tiendas, buscar y rebuscar hasta encontrar alguna joyita”.

C.A: “A mí me pasa igual, es algo que siempre he visto en casa, el armario del tocadiscos con vinilos de todo tipo de música. Yo lo siento como algo normal que estaba en casa de mi abuela, de mi madre… Si se ha convertido en una moda, yo no me he enterado. Yo a los cassettes creo que los tengo manía de haber tenido tantos de adolescente, porque era lo único que podía pagar”.

Actuación vocal que adores.

C.V: “La de Amy Winehouse en el Teatro Astoria en 2007. Me flipan su voz y todos los temazos”.

C.A: “Yo cuando vi a Blur casi me da un ataque al corazón. Me sonaron igual que en los discos. Y Phoenix y Nada Surf también tienen muy buen directo”.





¿Alguna canción que en algún momento te haya avergonzado que te guste o no existe tal cosa como el “guilty-pleasure”?

C.V.: “Pues ahora mismo no me acuerdo pero seguro que alguna de la Pantoja o algo así, me vengo muy arriba con la copla, sobre todo si he bebido algún vermú. Así que sí, yo creo que existen los guilty pleasure y de hecho, molan un montón”.

C.A: “Yo no sé si me avergüenzo, pero no es mi estilo para nada y sin embargo me flipa bailarla si la escucho: ‘La bomba gitana’ de Lola Flores”.

¿Mejor secuencia de canciones en un disco que hayas oído?

C.V: “‘Un soplo en el corazón’ de Family, para mí es un disco redondo con una cadencia perfecta. Jamás me cansaré de escucharlo”.

C.A: “‘Moon Safari’ de Air, es un disco adictivo. Tiene una secuencia de canciones marciana, pero que sorprendentemente encajan a la perfección”.





¿Algún disco que te encante pero cuya secuencia te parezca un desastre y lo escuches siempre en modo “shuffle”?

C.V: “Eso no suele pasarme, lo que sí me ocurre es que los grandes éxitos de un disco me acaban aburriendo de tanto escucharlos y al final cuando llega ese tema, me lo salto. ¡Siguiente!”

C.A: “‘Forever’ de las Spice Girls. No lo escucho, solo quería decir que por qué pasó este disco… jaja”

¿Qué necesita una canción para ser perfecta?

C.V: “Como no controlo de tecnicismos te diré que para mí una canción es perfecta cuando la vives desde tu experiencia, cuando te recuerda a cosas que hayas vivido o sentido. Y no me refiero solo a la letra, porque puede que ni la entiendas pero para mí es perfecta cuando la haces un poco tuya”.

C.A: “Una canción es perfecta cuando te hace sentir cosas cuando la escuchas. Si te trae recuerdos, te acelera el corazón, te pone de buen humor o incluso te hace llorar… Eso es un temazo”.

Un remix que te haya vuelto loca

C.V: “Pues cualquier de New Order, el de Vandalism del tema ‘Blue Monday’, por ejemplo. TE MA ZO”.

C.A: “Jo pues yo remix no tengo ninguno favorito, estoy quedando fatal. Jajaja”.



Un disco que haya marcado tu vida.

C.V: “‘Transformer’ de Lou Reed, llegó a mis manos en un momento en el que andaba un poco desorientada en cuanto a gustos y elecciones y me abrió la puerta a muchas cosas que acabaron marcando mi interés por la música.

C.A: “‘Stone Roses’ de los Stone Roses. Cuando descubrí este grupo me quedé obsesionadísima con él y hasta hoy. Tengo mucho cariño a ese vinilo porque tras mucho buscarlo me lo compre en el mercadillo de Camden Town de Londres, cuando tenía 19 años y fue como encontrar una aguja en un pajar. Porque aquí en España no lo encontré jamás. Además no se compraban tantas cosas por internet, ni yo vivía en Madrid. Fue un flechazo lo mío con ese grupo. ¡Tengo hasta una camiseta de la portada del disco! Jajaja. Fanclub total”.