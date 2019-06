La Canción del Día: Tyler the Creator y Solange nos descubren a Bibi Malces

Nuestro último Disco Recomendado ha sido ‘IGOR’ de Tyler the Creator, que además ha dado al artista el número 1 en el Billboard 200. El single principal del álbum, ‘EARFQUAKE‘, ya pasaba por nuestra sección “Canción del Día”, pero hay caminos aún más accesibles para entrar en este disco como es este tema que ya ha destacado en las plataformas de streaming sin tener vídeo propio.

‘I Think’ es un ágil corte de sintetizadores electro en el que Tyler the Creator se pregunta adónde le llevarán los caminos del amor y muestra toda su vulnerabilidad nada más empezar (“I don’t know where I’m going / But I know what I’m showing / feelings, that’s what I’m pouring / What the fuck is your motive?”); mientras el estribillo es una muestra de amor cantada a medias con Solange Knowles: “Creo que me estoy enamorando / y esta vez creo que es de verdad”.

Mucha gente pensaba que el bajo de ‘I Think’ estaba recién sacado de ‘Stronger’ de Kanye West, que a su vez se inspiraba en ‘Harder, Stronger, Faster’ de sus colegas de Daft Punk. Pero no es así, las únicas personas acreditadas en este tema aparte de Tyler the Creator son Nkono Teles, pues contiene elementos de su tema ‘Get Down’, y un artista nigeriano llamado Bibi Mascel, del que se ha sampleado ‘Special Lady’.

Un único disco editado en 1982 aparece de Bibi Mascel en Discogs, y su vinilo aparece valorado en casi 200 euros. Con tan solo 7 pistas pero un montón de ritmos y bajos disco-funky cuando no cercanos al Georgie Dann de aquella década (atentos a ‘I Am So Lonely‘), el álbum de Bibi Mascel en físico es una reliquia solo al alcance de unos pocos… que muchos están descubriendo gracias a Tyler the Creator, como muestran los comentarios del tema de Bibi Mascel en Youtube.