“Estás más buena que la cerveza”: así se las apañarán Estopa para volver a triunfar

Estopa han publicado esta semana ‘Fuego’, su gran single de comeback, pues adelanta el que va a ser su primer disco de estudio en 4 años. El que ha sido uno de los dúos más vendedores de nuestro país durante los últimos 20 años tiene un buen plan para que este ‘Fuego’ suene tanto como el de Eleni Foureira. Estas han sido algunas de sus ideas.

“Estás más buena que la cerveza”

La nota de prensa de Sony define ‘Fuego’ como “puro Estopa”, que para ellos es “rock, palmas y desenfado, la infalible receta con la que hace dos décadas rescataron la rumba de la modorra desde una perspectiva rockera”. Según ellos, es “una de esas canciones de amor ocurrente, hecha de la misma pasta que las que comenzaron a producir en aquel 1999”, y su mejor arma es una letra canallita en la que los autores de “por la raja de tu falda / yo tuve un piñazo con un Seat Panda” contraatacan por el camino de lo sexy. Que si “cuando me besas se me para el corazón”, que si rimas en gerundio (“Mi mente se va apagando (…) mi boca se va callando”), que si cuando estamos mal lo paso bien duro (“Me sabe a gloria cuando me besas / Me huele a hierba cuando me dejas”)… y por supuesto ese estribillo “estás más buena que la cerveza / cuando te bebo, te bebo entera”, que no puede ser más obvio: “Me meto en tu trinchera y grito “¡fuego!””

¡¡Hay CD single!!

Al mismo tiempo que ‘Fuego’ llegaba a las plataformas de streaming, se ha publicado un “CD single físico” (sic), que por supuesto apela a la nostalgia del público que los conoció a finales de los 90… cuando solo un porcentaje muy pequeño de la población tenía internet en casa, no existía Youtube, ni siquiera conocíamos Soulseek o Napster y las listas se decidían en formatos ajenos al digital. Seguramente serán muchos los seguidores de Estopa los que se compren el CD single, aupando el single en la tabla de Promusicae, donde además va a entrar seguro: el tema ha llegado a ser top 39 en Spotify España el día de salida. Por si a alguien que no lo supiera ya, le interesa, la edición física del CD single es una “edición limitada” (no, no se van a hacer 200.000) que incluye la canción original y su versión maqueta.

El vídeo intergeneracional

El vídeo publicado el mismo día que el tema, que lleva todo el fin de semana en la lista “trending” de Youtube, está dirigido por Roger y Hugo Menduiña, quien además de haberse curtido en el mundo publicitario (el product placement en el videoclip es muy jevi), parece haber pinchado en el Sónar de hace unos cuantos años como Superhugo DJ. El vídeo empieza con una gráfica que podría ser de un vídeo del último C. Tangana, pero luego alterna la estética de ‘Historias del Kronen’ en el relato de los protagonistas jóvenes y lozanos, con imágenes de los propios Estopa. En busca de viejos y nuevos fans.

¡El disco no sale hasta octubre!

De manera completamente inaudita, el disco que presenta este single lanzado en mayo no saldrá hasta el mes de octubre. La idea es hacer coincidir el lanzamiento con el 20º aniversario del primer disco de Estopa, pero quedan claras dos cosas: que Sony busca ensalzar el carácter simpático de canción de verano que tiene ‘Fuego’… pero llevarse también las ventas del codiciado Q4 (el cuarto trimestre del año es cuando más álbumes se venden). ¿Apostamos a que ‘Fuego’ será uno de los discos más vendidos de la próxima Navidad?

El dúo lo promociona en El Hormiguero

Para que no quede nadie por enterarse de que Estopa tienen single en el mercado y de que sale un disco que ya puede reservarse en edición limitada exclusiva con maquetas e instrumentales (?) y que también hay edición especial en Amazon, el grupo lo promociona este lunes en El Hormiguero. Os dejamos con el tracklist de ese álbum que sale en nada, el 18 de octubre. De momento solo los fans de Estopa pueden estar deseando que se acabe el verano cuando aún no ha empezado…

1. Atrapado

2. Fuego

3. Corazón Sin Salida

4. Camiseta de rokanrol

5. Despertar

6. Pobre Siri

7. La Rueda de la Fortuna

8. Yo No Estoy Loco

9. El Último Renglón

10. Escrita en la Frente

11. La Serpiente y la Luna

12. Los Globos