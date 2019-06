Natalia Lacunza detalla su debut, ‘Otras alas’, y el primer single ‘Nana triste’

Natalia Lacunza, tercera finalista de Operación Triunfo 2018, será la próxima concursante del programa en lanzar un trabajo discográfico. Se trata de un EP de 7 canciones llamado ‘Otras alas’ cuya portada con mueca, un poco en el estilo de ‘This is Acting‘ de Sia, ha revelado la cantante esta tarde en sus redes sociales. El disco sale el 21 de junio.

Antes, Lacunza ya había desvelado los detalles del que será el primer single de ‘Otras alas’, un tema llamado ‘Nana triste’ en el que compartirá créditos con el cantante Guitarricadelafuente. Esta canción podrá escucharse a partir del día 14 de junio y mientras puede verse un adelanto de su videoclip.

Sobre el lanzamiento de ‘Otras alas’, Lacunza ha escrito el siguiente mensaje: “Estoy emocionadísima de poder enseñaros esto!!!!! El 21 de junio sale “OTRAS ALAS”, mi primer trabajo en solitario. Dentro hay 7 canciones en las q he dejado parte de mi corasonsito, incluida Nana Triste. Me muero de ganas de compartirlo y disfrutarlo con vosotrxs, ha sido un trabajo precioso y me he rodeado de personas maravillosas que lo han hecho posible, me siento la más afortunada del mundo”.

Entre las personalidades emocionadas por el proyecto de Lacunza, nada menos que la banda de rock ganadora de un Grammy Portugal .The Man, cuyo multimillonario ‘Feel it Still’ la cantante versionó en OT junto al ganador Famous. En la sección de comentarios de Instagram, el grupo ha escrito: “Sí sí sí!!”. En Twitter, Portugal .The Man llegaron a elogiar la interpretación de su éxito por parte de Natalia y Famous. Los fans están contestando a este mensaje, claro, sugiriendo una colaboración.