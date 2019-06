Escucha lo nuevo de Los Planetas & Lori Meyers, Whitney, La Bien Querida & TAB, Temples, Jay Som…

Un jueves más adelantamos nuestra playlist semanal de novedades, Ready for the Weekend, habida cuenta de la ingente cantidad de canciones presentadas en los últimos días previos al viernes, día oficial de lanzamientos. Junto al álbum de La Prohibida lanzado en las postrimerías de la pasada semana, en las próximas horas llegan los nuevos discos de The Divine Comedy, Yeasayer, Virginia Maestro, Jonas Brothers, AURORA, Lust For Youth, Silversun Pickups, Peter Perrett, Plaid y Pixx, además de históricos como Gloria Gaynor y Santana o el disco póstumo de Avicii, que se ha adelantado a esta misma tarde e incluye colaboraciones de Chris Martin (Coldplay), Imagine Dragons o Noonie Bao.

Desde el fin de semana hemos ido descubriendo adelantos de los próximos álbumes de Bon Iver, Pîxies, Róisín Murphy, Daphni, DORA (Salvatore, la hija de Bimba Bosé, producida por Pional), Mariana Montenegro (ex-Dënver), Girl Band o Ty Segall, además de la ya inesperada reaparición de Jai Paul. Pero no son las únicas novedades que se han ido desvelando estos días: los británicos Temples, el dúo de candoroso folk pop Whitney, Jay Som, (Sandy) Alex G, Blanck Mass (proyecto de la mitad de Fuck Buttons), Ozuna, Delaporte & John Grvy, Brisa Fenoy o The Futureheads han lanzado canciones, muchas de ellas avances de inminentes álbumes. En las próximas horas se sumarán canciones de Madonna (ft Mykki Blanco), Aitana (ft. Lola Indigo), Mabel o Keane, entre otras.

También hay espacio para curiosidades como ese himno al Granada Club de Fútbol que Los Planetas, Lori Meyers, Niño de Elche y Apartamentos Acapulco han presentado para celebrar el regreso a Primera División del equipo de su ciudad. O una remezcla de ‘Poderes extraños’ de La Bien Querida que Triángulo de Amor Bizarro han hecho para la BSO de la película ‘Lejos del fuego’. Además, Japanese Breakfast presenta una preciosa versión de Tears For Fears con fines benéficos.