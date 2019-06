Publicado en Spotify ‘TIM’, el nuevo disco de Avicii, con colaboraciones de Chris Martin, Imagine Dragons…

El disco póstumo de Avicii, ‘TIM’, está desde la tarde del jueves disponible en Spotify, adelantándose unas horas al día oficial de lanzamientos. ‘TIM’ incluye el éxito ‘SOS’ con Aloe Blacc, el single ‘Tough Love’ con Agnes y Vargas & Lagola y las colaboraciones destacadas de Chris Martin de Coldplay en ‘Heaven’ -que actualmente no aparece acreditado como vocalista en Spotify pero sí es el intérprete de la canción- e Imagine Dragons en ‘Heart Upon My Sleeve’.

Antes del lanzamiento oficial de ‘TIM’, en los días 1 y 2 de junio, algunos fans de Avicii habían podido escuchar el disco en primicia a través de un cubo situado en varias ciudades del mundo, en este caso Estocolmo, Londres, Nueva York, San Paulo, Tokio y Sidney. En el cubo, la música empezaba a sonar cuando dos de estos cubos se activaban al mismo tiempo, lo que provocaba que “dos extraños a miles de kilómetros de distancia escucharan una canción juntos”. La idea ha buscado celebrar “el poder de la música para conectar a la gente”.

‘TIM’ llega poco más de un año después desde el triste fallecimiento del DJ y productor noruego, cuyo nombre real era Tim Bergling, quien fuera autor de algunas de las canciones más masivas de los últimos tiempos, como ‘Wake Me Up’ o ‘Hey Brother’, muy influyentes además por su fusión de EDM y country. En este caso, el álbum póstumo de Avicii incluye influencias de la música árabe o caribeña.