No es broma: se acerca ‘2099’ de Charli XCX y Troye Sivan; la primera publica de momento nuevo single con BTS

El tabloide británico Metro publicaba hace unas semanas la exclusiva de que la boyband coreana BTS y la cantante británica Charli XCX habían colaborado en una nueva canción supuestamente llamada ‘Glow’. Se desconocía entonces cuál había sido el papel exacto de Charli en esta canción, pues además de firmar proyectos propios suele componer para otros artistas, por lo que su participación en ‘Glow’ podía ser meramente autoral… como la de Ed Sheeran en uno de los temas del último EP de BTS. Por otro lado, BTS vienen de triunfar con ‘Boy with Luv’ junto a Halsey, aunque la colaboración de esta se limitaba a cantar el estribillo en la versión de estudio de la canción (en el vídeo ni siquiera suena su voz o es a duras penas audible, aunque al menos la cantante sí aparece junto a la banda). En otras palabras, una colaboración entre BTS y Charli XCX podía ser desde un crédito de composición hasta unos coros pasando por un estribillo, nunca realmente un dueto. ¿Qué es ‘Glow’?

El tema acaba de llegar a las plataformas con el título de ‘Dream Glow’ y sí, es claramente un dueto de BTS y Charli, en el que ambos artistas se reparten de manera bastante justa el protagonismo. Aunque cabe mencionar un matiz, pues los únicos miembros de BTS presentes en la canción son Jin, Jimin y Jungkook. La canción tiene un ritmo trap, sintetizadores luminosos y una melodía memorable al instante, por lo que no extraña que BTS la hayan escogido para presentar la banda sonora de su nuevo videojuego para móviles, BTS World, que llega el 26 de junio.

‘Dream Glow’ es otra novedad de Charli XCX después de ‘Blame it On Your Love’, su single junto a Lizzo, y ‘Spicy’, su versión-chorra de ‘Wannabe’ de Spice Girls. Pero hay más, porque la artista está a punto de sacar tajada al éxito de ‘1999’, su single con Troye Sivan, publicando una nueva colaboración con el cantante australiano que será claramente una segunda parte de esta canción. Se titula, atención, ‘2099’. ¿Qué puede salir de esto? Pues un tema atiborrado de autotune que Charli y Troye ya han presentado durante un concierto en Go West Fest -un festival creados por ellos mismos con motivo del Orgullo en Los Ángeles-, confirmando su título tan pronto ha aparecido en el setlist.