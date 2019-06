Los Morancos triunfan parodiando a la Pantoja por Gloria Gaynor, mientras esta cambia disco por gospel

Como suponíamos, la estancia de Isabel Pantoja en el reality Supervivientes 2019 está dando muchísimo juego… y audiencia, que era de lo que se trataba. Así que Los Morancos, siempre tan oportunistas con sus parodias musicales, no podían dejar pasar la ocasión de lograr un nuevo viral a su costa. Aunque en este caso, es de justicia que lo hagan, porque a ellos debemos este meme histórico que anticipó la llegada de la tonadillera a Cayos Cochinos.

Los hermanos Cadaval no han elegido esta vez una canción de más o menos actualidad –como hicieran anteriormente con ‘Yo ya no quiero ná‘, ‘Malamente‘, ‘Mayores‘ o ‘Despacito‘– sino un clásico de la música disco –bastante evidente, además– como es ‘I Will Survive’ de Gloria Gaynor, todo un himno histórico de la comunidad LGTBI+. Los cómicos sevillanos, que están celebrando sus 40 años de carrera con un espectáculo, utilizan el título de la versión que hizo el Dúo Dinámico, ‘Resistiré’, y le añaden unas palmas para convertirla en una rumba disco mientras narran su paso por el concurso de supervivencia y su enemistad con Colate, que se enfrenta a “la Khaleesi de Triana”, nada menos. Por supuesto, su humor grueso habitual ha triunfado y han logrado convertir el vídeo en un nuevo viral que se acerca a las 550.000 reproducciones y es número 1 en la lista de tendencias de Spotify, superando a los nuevos lyric-videos de Ozuna y Aitana ft. Lola Indigo o el nuevo vídeo oficial de Kase.O.

A todo esto, da la casualidad –no nos cabe en la cabeza otra cosa– de que esto sucede precisamente el día en que la misma Gloria Gaynor publica su primer álbum de grabaciones originales en más de 17 años –los transcurridos desde que en 2002 lanzara ‘I Wish You Love’. Gaynor lanzaba este viernes ‘Testimony’, un álbum en el que cambia la música disco que la encumbró por música gospel, con el que celebra su regreso a la música tras pasar un difícil momento de salud: a sus 75 años, hubo de ser operada de la médula espinal para superar unos dolores crónicos que padecía. Totalmente recuperada, dedica este álbum a Dios por “su piedad, su amor, su gracia y su paciencia con nosotros”, según ha manifestado a People.