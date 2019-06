C. Tangana opina sobre Rosalía y Pablo Iglesias en su primer reportaje de portada de El País Semanal

Puede que tus padres o tus abuelos te pregunten hoy “Y este C. Tangana, ¿quién es?” Antón Álvarez ocupa hoy la portada de El País Semanal, la revista dominical del diario generalista más vendido de España, con un reportaje en el que, desde Los Ángeles, habla de su vida, su carrera y su futuro. Puede que no sea la portada del artista que más te llame la atención –esa será, posiblemente, la de King Kong Magazine–, pero sí que a buen seguro es la que mejor indica hasta qué punto se ha hecho popular el ex-rapero madrileño.

El artículo firmado por Quino Petit –periodista que, pese a haber firmado un reportaje similar con Maluma, no está especializado en música: lo mismo entrevista al rey emérito Juan Carlos I que a Inés Arrimadas, o escribe una serie sobre la guerra al narco en Andalucía– se sitúa en la capital del estado de California. Allí el periodista sigue a C. Tangana durante algunos días que pasa allí –aquellos en los que lanzó ‘Ontas?‘ y ‘Para repartir‘, concretamente– junto a la cohorte de amigos que conforman el colectivo Little Spain, con los que ha trabajado en sus últimos trabajos: los realizadores Santos Bacana y Rogelio, el estilista Álex Turrión, etcétera. Con ellos visita enclaves históricos como el Chateau Marmont, se va de cena a un popular local de música latina en directo o de farra al estudio de Milkman, productor con el que trabajó en ‘Fácil’. Así retrata con precisión lo que come y lo que bebe, cómo viste y, en fin, un teórico estilo de vida de excesos, entre lo popular y lo lujoso.

Lo más interesante del reportaje está, claro, en las revelaciones que hace Pucho sobre su vida privada –sus orígenes en una familia de clase media que dejó muy joven para perseguir la bohemia–, sus inicios y posterior desencanto con el rap –“Demasiado orgulloso para reconocer que no eres nadie. Y te preguntas: “¿Qué cojones hago echando mil horas para que un puto periodista al menos escuche mi disco?”” y “Agorazein no terminó de explotar porque reivindicábamos la cultura hip-hop, y eso no aporta nada nuevo al mundo”, están entre las declaraciones más sorprendente–, su abandono temporal de la música para dedicarse al boxeo, su reinvención inspirada en Drake, su relación con el resto de raperos –”A mí me han tirado todos. Hasta los viejos. (…) A veces disfruto peleando y a veces no. No he hecho un uso correcto de la violencia”– y sobre la clave de lo que es hoy como artista –“Para tener éxito hace falta muchísimo ego. A mí me cabe más del que me gustaría”.

Pero lo más jugoso, lo que llena hoy titulares está en declaraciones altisonantes como que Julio Iglesias y El Pescaílla son sus grandes referentes culturales, que pese a apodarse “El Madrileño” –”Me gusta el papel que desempeña lo castizo en la cultura española. La chulería madrileña, la determinación, el sentimiento de acogida”– quiere irse de Madrid porque necesita cosas nuevas y que, en cambio, está totalmente enamorado de “el chill” de Los Ángeles. Y, por encima de todo están sus sorprendentes posicionamientos sobre dos figuras muy diferetes: Rosalía y Pablo Iglesias, líder de Podemos.

De la primera, es todo elogios… en lo artístico: “Tenía que pasarnos Rosalía. Nunca he estado tan emocionado con una movida como cuando vi lo de Rosalía. Yo decía hace tres años que Rosalía es lo más excitante que le ha pasado a la cultura. Ahora… No estoy cansado, porque sigue siendo excitante. Pero es obvio. Y es el momento en el que toda España puede sacar rédito de eso, ¿sabes? Desde el principio yo solo dije: “Voy a acercarme aquí, a ver si puedo aprender””. Preguntado sobre si mantiene contacto con ella –con la que el artículo confirma que tuvo una relación sentimental– espeta un seco y nada claro “hemos hablado muchas veces”. Igualmente llamativas son las declaraciones sobre ambos de José María Barbat, presidente de Sony Music para España y Portugal: “Ellos dos son los artistas más importantes que han salido de España en los últimos 25 años. Cuando eran novios y todavía no la habíamos contratado a ella, un día le dije a Pucho: “Sois Jay-Z y Beyoncé a la española”. La música en España no es lo mismo desde la irrupción de estos dos bicharracos”.

En cuanto al político, dice abiertamente que, aunque nunca antes había votado y se considera anarquista, le votó por el ascenso de Vox (como se intuyó de algunos tuits que ya fueron noticia). “Si llega un momento como el de ahora, hago uso del sistema. ¡Eso es la democracia representativa, que C. Tangana tenga que votar a Pablo Iglesias!”, afirma. Aunque también es crítico con él: “No es la figura revolucionaria de la izquierda que necesitábamos del ­15-M. El espíritu del 15-M no me olía a Pablo Iglesias. Ni el asunto se tenía que resolver con un tío hablándome del marxismo. Eso no tiene nada de innovador”