Sen Senra lanzará su esperado nuevo disco en el sello de Carolina Durante, Kokoshca, Los Nikis…

“He aprendido a controlar la impaciencia” era el titular que nos ofrecía el vigués Christian Senra, más conocido por su alias artístico Sen Senra, en una entrevista que le hicimos hace menos de dos meses. Tras haber lanzado varias canciones cautivadoras a lo largo de 2017 y 2018, como ‘Nos dará alas‘, ‘Solo a mí’, ‘Toca morder‘ y ‘Por ti‘, no sabíamos apenas nada de su esperado nuevo paso discográfico tras ‘The Art of Self-Pressure‘. Días después reaparecía con ‘Tienes reservado el cielo’, una balada ambiental que tenía algo de folk, más cercana a Bon Iver que a Frank Ocean (un obvio referente que se detectaba en los singles antes citados).

Hoy por fin conocemos que esa “paciencia” ha dado sus frutos: ha fichado por el sello madrileño Sonido Muchacho, uno de los más activos y avezados del actual panorama independiente gracias a los fichajes de Kokoshca, Mujeres, La Plata, Sierra y, más recientemente, al grupo rock del momento en España, Carolina Durante, además de históricos como Los Nikis y Airbag o propuestas tan audaces y personales como ANTIFAN o El Grajo.

Por tanto será la etiqueta dirigida por Luis (a la sazón actual bajista de Los Punsetes y miembro también de Juventud Juché y ex de Cosmen Adelaida, entre otros) la que se lleva el gato al agua y publicará ese disco de 14 canciones que Senra grabó meses atrás, con producción de Anxo Ferreira de Novedades Carminha. Así, ese subyugante adelanto que nos regala versos tan memorables como “soy tu camello / te doy lo bueno / acaríciame la cara antes de que me vaya y tengas que echarme de menos / o empápame de gasolina y préndele fuego a este carro sin frenos” y que sólo podía disfrutarse en su clip-corto oficial, está desde hoy disponible en plataformas de streaming.

Y aquí viene. No podríamos estar más orgullos de anunciar esto: Sen Senra se viene a casa para preparar su nuevo álbum, que saldrá la próxima temporada. Uno de los discos del año, avisamos. A partir de esta noche escucha ya en plataformas digitales "Tienes Reservado El Cielo". pic.twitter.com/JFKjaRePD5 — Sonido Muchacho (@SonidoMuchacho) June 10, 2019