Yeasayer / Erotic Reruns

9 años después de ‘Odd Blood’ y tras despuntar en la prensa musical especializada como uno de los grupos más interesantes surgidos de Brooklyn, junto a Dirty Projectors o Grizzly Bear, está claro que Yeasayer no han logrado igualar el “hype” de aquella época con sus discos posteriores, si bien tampoco puede decirse que se hayan estancado artísticamente. Los neoyorquinos han seguido explorando nuevas vías para su sonido y si en ‘Amen & Goodbye’, publicado en 2016, viraban hacia territorios más psicodélicos, prog e inspirados por la música india, dando con un single estelar como ‘I Am Chemistry’, su nuevo trabajo ‘Erotic Reruns’ es una búsqueda clara del álbum pop de Yeasayer en la era del streaming, pues se compone de 9 pistas, 29 minutos y canciones de estrofa-estribillo que van al grano.

Son varios los temas de ‘Erotic Reruns’ que no esconden su intención pop aunque en este caso algunos temas hablen de James Comey y su despido por Trump (‘Blue Skies Dandelions’) o de los sistemas públicos de vigilancia (‘Let Me Listen in On You’): el falsete de ‘People I Loved’, básicamente el estribillo, llega a los 19 segundos, pero es que ‘Ecstatic Baby’, con una producción más synth-pop pasaría como una canción de Carly Rae Jepsen. En este sentido, quizá la mejor canción del disco sea ‘Crack a Smile’, pues aun siendo muy pegadiza -esos “ya ya ya” vocoderizados- sigue siendo totalmente emblemática del sonido de Yeasayer, en este caso alternando un ritmo surf-rock con sintetizadores delirados. Aunque ninguna de esta canción parece un nuevo ‘O.N.E.’ o un nuevo ‘Ambling Alp’ de primeras, sí son entretenidos y, sobre todo, suenan mimados.

Esto no quiere decir que el “sonido Yeasayer”, que se caracteriza por sus arreglos orgánicos, meticulosos y exuberantes, haya desaparecido en ‘Erotic Reruns’, aunque el grupo sí reconoce que ha buscado suavizarlo, de modo que sean ahora sus sonidos alucinados los que encajen en sus canciones y no al revés. En ese sentido, es una pena que las canciones no sean un poco mejores, pues la bailable ‘Fluttering in the Floodlights’ tiene potencial y aunque ‘I’ll Kiss You Tonight’, que incluye la rima “I know that you think I’m a disgrace / But I can’t resist your authoritarian embrace”, recuerde un poco a los Beatles, un poco a la Motown y un poco a Belle and Sebastian, no es exactamente el single más memorable que te pueda venir a la mente. En definitiva, se puede considerar un pequeño fracaso que a Yeasayer no les haya salido un hit sólido de verdad en su álbum más abiertamente pop, hasta el punto que el grupo reconoce haberse inspirado en la filosofía “don’t bore us, get to the chorus” de Tom Petty… Pero el disco tiene su miga en cualquier caso…

Calificación: 6/10

Lo mejor: ‘Ecstatic Baby’, ‘Crack a Smile’, ‘Fluttering in the Floodlights’

Te gustará si te gusta: Chairlift, MGMT, Franz Ferdinand, The Dodos

Escúchalo: Spotify