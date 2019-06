“Mira lo que me estás haciendo”, con Francis and the Lights, sirve a BANKS para anunciar su nuevo disco

Tras presentar días atrás ‘Gimme‘, su primer single desde que en 2017 lanzara el inédito ‘Underdog’, BANKS confirma que aquel forma parte de su nuevo largo tras ‘The Altar‘ y ‘Goddess‘. Se titula ‘III’ aunque, como ha explicado en un extenso texto en sus redes sociales en el que habla de cómo este disco representa su madurez personal, no se llama así por ser su tercer disco: “Nacimiento-Vida-Muerte, Comienzo-Mitad-Final, Pasado-Presente-Futuro. Todo tríos y todo terminando en un periodo teórico. Para mí, ‘III’ representa un ciclo vital. Representa la aceptación, la capacidad para dejar ir, y el tembloroso primer paso hacia lo desconocido, No puedo esperar para adentrarme en lo desconocido con vosotros”, culmina el texto dirigiéndose a sus fans.

Tras revelar días atrás su portada (encabezando estas líneas), hoy anuncia su publicación el 12 de julio y el tracklist del disco, además de un nuevo tema titulado ‘Look What You’re Doing To Me’. En él cuenta con la colaboración de Francis and the Lights, artista cuyo particular estilo vocal ha influido a Kanye West y Bon Iver, con los que ha trabajado. De hecho, también está implicado en la composición y producción de la canción BJ Burton, otro colaborador frecuente de Justin Vernon, al que recientemente encontrábamos en el nuevo EP de Miley Cyrus.

Tracklist de ‘III’:

1. “Till Now”

2. “Gimme”

3. “Contaminated”

4. “Stroke”

5. “Godless”

6. “Sawzall”

7. “Look What You’re Doing to Me” (featuring Francis and the Lights)

8. “Hawaiian Mazes”

9. “Alaska”

10. “Propaganda”

11. “The Fall”

12. “If We Were Made of Water”

13. “What About Love”