Shura, líder espiritual de un grupo de monjas que dan rienda suelta a su amor en su nuevo vídeo

Shura al fin da los detalles de su segundo disco, ‘forevher’, que no editará Polydor -una de las subdivisiones de Universal- esta vez, sino una discográfica indie, Secretly Canadian. Parece que ‘forevher’ no representará la consolidación comercial que algunos esperábamos de la artista británica tras debutar en 2016 con un disco tan pop como ‘Nothing’s Real‘… lo cual no ha de ser malo en absoluto.

El álbum llega el 16 de agosto y el primer sencillo ya mostraba signos de mayor ambición más allá de componer singles inmediatos. Era la sensual balada ‘BLKYNLDN’, todo un “slow burner” al que ahora se une un single más bailable, de aires post-disco, titulado ‘religion (u can lay your hands on me)’ cuyo videoclip une precisamente las dos cosas que predica su título: religión y deseo.

‘religion (u can lay your hands on me)’ es, según nota de prensa, una “meditación sobre el deseo queer que explora el concepto de sexo y su parecido con la religión”. En el clip, dirigido por Chloe Wallace y producido por CANADA, una Shura vestida de cura es la líder espiritual de un grupo de monjas que dan rienda suelta a su amor. “Es un tipo nuevo de Edén, un nuevo tipo de religión”, ha dicho Wallace sobre el vídeo. “Durante siglos, diferentes fes nos han dicho lo que está bien, lo que está permitido… pero aquí la líder es una mujer, y aquí las mujeres son animadas a amarse las unas a las otras”.