La Canción Del Día: ‘Call Me Back’ es la preciosa melodía con la que DORA y Pional nos narran un amor de verano

Dora Salvatore es conocida por ser hija de Bimba Bosé y Diego Postigo, pero con sus objetivos puestos en desarrollar una carrera en la música a sus 14 años, parece que pronto se consolidará como un nombre popular por sí mismo, en este caso respondiendo al nombre de DORA. De momento va por buen camino pues los singles que está presentando, producidos por un Pional que acaba de aparecer en varios temas del nuevo disco de Aitana, son de una gran calidad, a medio camino entre el pop alternativo y las playlists más comerciales de Spotify. El primero, ‘Saving Star‘, sería un estupendo single de Empress Of de haberlo interpretado la autora de ‘Us’, y el segundo, ‘Call Me Back’, es igual de bueno o incluso mejor, aunque también totalmente distinto.

Desde el segundo cero en que escuchamos los acordes de una guitarra acústica, queda claro que ‘Call Me Back’ será precisamente eso, una canción acústica, con poca base rítmica más que la que ofrece la propia guitarra, y por tanto asociable a éxitos similares publicados en los últimos tiempos como ‘Anxiety’ de Julia Michaels con Selena Gomez o ‘Love Yourself’ de Justin Bieber. La forma acústica de ‘Call Me Back’ permite a DORA presumir de su bonito timbre de voz, y sobre todo desplegar con la mayor naturalidad del mundo una melodía preciosa y cautivadora, para escuchar en bucle, que en este caso DORA comparte, y de manera inaudita, junto al propio Pional, que no solo hace coros sino que en algunos casos incluso asume en solitario partes de la canción.

Una absoluta monada de canción que es también nostálgica en su retrato de un amor que ha terminado y en el que DORA -o Pional como segundo narrador- no puede dejar de pensar. El propio título de la canción clama “devuélveme la llamada” mientras la letra recuerda mañanas de café que ya no volverán y habla del recuerdo de esa persona que persigue a nuestros protagonistas en sus sueños. ‘Call Me Back’, cuenta la nota de prensa, “remite al anhelo de un amor de verano que llegado su final”, que “tratamos de retener desde una melancolía adolescente”, algo que también expresa su sencillo vídeo dirigido por el propio padre de DORA, Diego Postigo.