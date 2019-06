Lorde recuerda ‘Melodrama’ por su 2º aniversario y confirma que su tercer disco está “en el horno”

‘Melodrama‘, el segundo disco de Lorde, y el mejor disco de 2017 para JENESAISPOP, cumplía 2 años el pasado 16 de junio. Twitter se llenaba entonces de mensajes recordando el disco y la cantante neozelandesa ha reparado en en ellos, animándose a publicar una carta para recordarlo en la que aprovecha para confirmar, como recoge Billboard, que se encuentra trabajando en su tercer trabajo. En sus palabras, este está “en el horno”.

La cantante escribía: “Al parecer ‘Melodrama’ salió tal día como hoy hace dos años. Quiero daros las gracias por cómo acogisteis este disco y lo hicisteis vuestro. Me llena el corazón pensar en vuestro amor hacia él y en vuestro deseo de recorrer su camino conmigo y bailar como hicimos juntos. El día que el disco salió me pasé el día haciendo un puzzle en mi habitación de hotel de Nueva York. Me sentí vaciada; no sabía entonces que cuando haces un disco te llenas, y cuando lo sacas eso te vacía… y lentamente vuelve a llenarte. Era un bebé cuando hice ese disco, sintiendo muchas emociones y aprendiendo muchísimas cosas todo el tiempo”

El texto continúa: “Siento que he crecido mucho desde entonces. He estado en la Antártida, tengo un perro y un gato y puedo hornear pan y cocinar la ceja y mantener las plantas vivas. Es una buena vida la que me habéis dado, gracias, gracias. El tercero está en el horno”.