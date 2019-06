La Canción del Día: ahora sí que vuelven Friendly Fires, y superando toda expectativa con ‘Silhouettes’

Resultaba inquietante el hecho de que a un grupo como Friendly Fires, que había llevado a cabo con éxito crítico y comercial la apertura del pop rock independiente hacia ritmos exóticos y bailables en el cambio de década, pareciera habérsele tragado la tierra. Máxime cuando no constaba que el grupo se hubiera separado y, de hecho, hubiera publicado varios singles el pasado año –alguno tan atractivo como ‘Heaven Let Me In‘–, apuntando a un comeback discográfico. Sin embargo, su trayectoria intermitente nos llevaba a dedicarles un “algo pasa con…” donde nos preguntábamos si de verdad algún día veríamos una continuación a ‘Pala‘, su disco del año 2011.

Pues bien, parece que sí, desde hoy ese tercer largo del trío británico es una realidad palpable. Se titula ‘Inflorescent’ y verá la luz este mismo verano, concretamente el próximo día 16 de agosto. El tracklist, que se ha revelado junto a su portada, incluye las citadas canciones presentadas entre el pasado año y este: ‘Lack of Love‘, ‘Heaven Let Me In’ y ‘Love Like Waves‘. Y también ‘Silhouettes’, un tema co-producido por James Ford (Arctic Monkeys, Depeche Mode, Foals) y Mark Ralph (Clean Bandit, Years & Years) y co-escrito por Nick Hodgson (ex-Kaiser Chiefs), que se presenta hoy y supera todas las expectativas que pudiera haber con este regreso.

Y es que es toda una orgía pop en la que cabe de todo, y no es un decir: tras una intro con una energía que podemos situar sin rubor como cercano a la rumba catalana, los versos evocan la elegancia de unos Prefab Sprout a pesar de su ritmo disco con reminiscencias latinas. Y, entre la sucesión de ganchos, destacan unos papapá-parapás que nos llevan a pensar en los Miami Sound Machine de Gloria Stefan, nada menos. Toda una sorpresa… relativa, porque ellos ya habían demostrado qué eran capaces de hacer en singles tan certeros como ‘Paris’, ‘Jump In The Pool’ o ‘Hawaiian Air’. Y no sólo eso: en la última edición del festival Tomavistas se mostraban en perfecto estado de forma.

Tracklist de ‘Inflorescent’:

01 Can’t Wait Forever

02 Heaven Let Me In

03 Silhouettes

04 Offline

05 Sleeptalking

06 Kiss and Rewind

07 Love Like Waves

08 Lack of Love

09 Cry Wolf

10 Almost Midnight

11 Run The Wild Flowers