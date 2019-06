Después de ‘Million Dollar Baby’, las expectativas ante la nueva mixtape de Cecilio G., ‘Todos presos’ –que en realidad no hace tantas referencias a su paso por la cárcel, o no más que ‘Trankimazin’–, eran altas. Y la verdad es que no se puede decir que la supere, pero sí confirma la buena línea que mostró en ese primer lanzamiento de este 2019. Ceci está tan enfocado en la música (y el graffiti) como deja ver en su impagable perfil de Instagram y en esta ocasión aparta un poco el lado personal y sensible –aunque ‘I mean it’ se acerca, con versos tan enormes como ese “Ella me llama pero responde Cecilio / Juan está ocupado, creo que está montando el micro / Ahora no lo localizo, soy su socio esquizo / Ahora escucha esta canción en la que soy yo mismo”– que dejaba entrever en aquellas otras 7 canciones para mostrar su cara más bestia y punk.

Baste esa borriquez que es ‘INTRO TDPS’ y su furibundo gancho repetido hasta la extenuación –”Coge esa caja de trankis / métetela por el ampli”– para certificarlo. Una línea dura que acentúa la gran ‘Peach’ con base de su habitual socio Enry-K –”Quiero la libertad financiera, si no ¿cuál? / Yo quiero los lujos, los diamantes buenos”–, una gamberra y con un punto G-funk ‘Leskere’ o la sucia y desatada (aunque adictiva) ‘Vampira‘, con Lucifero 666. En todas estas aparece sin filtros el llamado Rey del Bogatell de siempre, el que lamentablemente presenta un reprobable tufo sexista y homófobo en sus barras –y que no encaja con su posición personal en esos temas, o al menos la que muestra en sus redes–. En contraste, el gran cronista de barrio que es emerge en ‘La calle está mala’, tan atinada como la final ‘Tu no’, con base de Marvin Cruz. En todo caso, este Cecilio G. de 2019, centrado en el business, nos gusta más que nunca.

“Me quieren tachar de cualquier cosa / como Bad Bunny, “soy peor”, canta Cecilio en ‘I mean it’, y la verdad es que sería una auténtica (aunque improbable, a priori) alegría verle subirse juntos a un escenario del Sónar 2019, donde ambos coinciden el próximo mes de julio.

Calificación: 6,9/10

Lo mejor: ‘Peach’, ‘INTRO TDPS’, ‘I mean it’, ‘La calle está mala’

Te gustará si te gustan: Yung Beef, Kinder Malo, Sticky M.A., Kaixo

