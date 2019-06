Cecilio G. / Million Dollar Baby

En el anti-estrellato del nuevo rap español, Cecilio G. ha sido, desde siempre, una de sus figuras más controvertidas. Verdadero artífice de lo que luego fueron Pxxr Gvng, su carrera se ha debatido entre incontables beefs con otros raperos, excentricidades y excesos varios, rumores sobre su salud y el punto de inflexión personal que ha supuesto su paso por la cárcel, que ha confesado que, por mucho que sea una idea glamurizada en el hip hop, no le ha gustado nada. Y, en medio de todo eso, ha ido desperdigando su innegable genio en más contadas ocasiones de las que serían deseables, en casi innumerables mixtapes que alternaban temazos incontestables (como ‘El bueno de Markus’, ‘Gucci Fendy o Prawda’, ‘Legendario’, ‘Speed Life’, ‘Antonio Alcántara’ –con El Coleta–, ‘Barro’, ‘From Darkness With Love’ o ‘Pikete espacial’ –que casi ha trascendido el underground–) con casi el mismo número de desfases insostenibles.

Pero, como decía, la dolorosa estancia en prisión le ha hecho cambiar el enfoque que estaba dando a su carrera y ahora se muestra decidido a aprovechar al máximo su talento sin renunciar a esa personalidad única que le lleva a enemistarse enconadamente con C. Tangana pero hacerse amigo para siempre de los Taburete. Este cambio de actitud y mayor ambición se ha materializado en dos mixtapes publicadas en los últimos meses (la nueva se llama ‘Todos presos’). La primera de ellas es esta ‘Million Dollar Baby’ lanzada el pasado mes de marzo dentro de la plataforma La Vendicion Records, la misma en la que milita Yung Beef, con el que ha enterrado su beef (e incluso parece que estar al caer una colabo entre ambos, ‘Teletubi’).

En este nuevo trabajo (con 7 cortes en 20 minutos, podemos equipararlo a un EP) claramente deslumbra la canción titular. Un auténtico prodigio de rap old-school bien adaptado a la idiosincrasia actual por el dominicano Marvin Cruz –que pese a su juventud ya ha producido a Soulja Boy y Lil B, además de a numerosos MCs españoles y latinos–. Un tema que deslumbra por su gancho y, sobre todo, por la honestidad que imprime Juan Cecilia en sus versos, confesionales y honestos. Pero esta vez no es sólo una gema que brille entre cortes delirantes o prescindibles. ‘Million Dollar Baby’ es, hoy por hoy, el disco más completo y cohesionado que haya publicado nunca El Ceci. Apoyado básicamente en el citado Cruz y Limabeatz –con un estilo que bebe abiertamente del funk carioca–, Cecilio es el mismo de siempre pero mejorado en auténticos pepinazos como la casi pop ‘Trankimazin’, el trap de ‘Gracias Gucci Mane‘ o una ‘Cecilio G Kush’ que es classic Ceci en el buen sentido, con barras brutales y divertidas.

Como en el tema que da nombre a la mixtape, lo mejor viene de nuevo cuando se desnuda sin miedo en una ‘Intro’ que dirige a su padre fallecido, con una base de Javier Andrade (nombre real de Limabeatz) construida en torno a un sampler de ‘In My Mind‘ de Dynoro & Gigi D’Agostino, a la altura de emoción que requiere la letra. Sólo desentona aquí una ‘Ando con 3’ flojilla –y eso incluye su masterización, considerablemente menos potente que la del resto– y lo poco comprensible que es la inclusión de una versión de ‘Porque te vas’ de King Jedet en la que no hay ni una sola palabra de Juan (aunque como gesto, es simpático). Algo en ‘Million Dollar Baby’ dice que Cecilio G. está alcanzando un nuevo nivel en su carrera. Como canta en la mejor canción de este disco, Cecilio G. ha pasado de colarse en el festival Sónar a ser contratado por el evento de música, creatividad y tecnología barcelonés. El sábado 20 de julio estará en SonarXS, dentro de Sónar de día.

Calificación: 7,3/10

Lo mejor: ‘Million Dollar Baby’, ‘Intro’, ‘Trankimazin’, ‘Gracias Gucci Mane’

Te gustará si te gustan: Yung Beef, Kinder Malo, Sticky M.A., Kaixo

Escúchalo: Spotify