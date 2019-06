Cancelado en el último minuto Vestiville Festival, ¿el nuevo Fyre Fest?

Este fin de semana tenía que tener lugar en Bélgica un festival llamado Vestiville que contaba con nombres tan enormes en su cartel como Cardi B, Future, Migos, A$AP Rocky, Nicky Jam o Jason Derulo. Sin embargo, ayer no abrió sus puertas y la organización informaba de su cancelación tan solo unos minutos antes de que la apertura tuviera que producirse.

A través de Twitter, a las 17.25 de la tarde informaban de que el alcalde de Lommel había decidido que el festival no arrancara por razones de seguridad. Apelaban directamente al equipo de seguridad de A$AP Rocky, el cual había decidido que la “seguridad del artista y del público no podía ser garantizada”. ¿A qué recuerda esto? Exactamente a lo que sucedió en el caótico Fyre Festival cuando el equipo de seguridad de Blink 182 visitó las instalaciones poco antes de su inauguración. Sus responsables decidieron que su grupo no iba a actuar y entonces se desató la tormenta.

A$AP Rocky informaba a través de sus redes de que “debido a problemas de seguridad, infraestructura y producción” su show no podía tener lugar; y la cancelación lógicamente ha desatado la ira de los asistentes al festival. Estos están denunciando problemas en el abastecimiento de agua y comida, incluso haber sido retenidos en el cámping durante horas, y también están compartiendo vídeos de algunos momentos de pánico.

Scenes at @VestiVille were beyond scary. Unprofessional and so unsafe. No announcement regarding cancellation and staff members put at risk. Ridiculous pic.twitter.com/IitjUjvFze — Cristina (@CristinaXO_LJoy) June 28, 2019

Currently at @VestiVille – this is FYRE festival 2.0 – was not allowed to leave the campsite during 14hours to go get food or water and they were not selling any either #vestiville — BadgalCharchar (@sixcharlotte_) June 28, 2019

VESTIVILLE est annulé et les gens l'apprennent à l'entrée…😲😤 Pas beau pour la réputation de nos festivals belges 😬 #festival #Vestiville #cancel #lommel pic.twitter.com/ty0Y5jwk2F — LeDôme (@maximedome) June 28, 2019