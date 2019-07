Kylie Minogue puede ser número 1 en Reino Unido gracias a su nuevo recopilatorio

Kylie Minogue acaba de lanzar ‘Step Back in Time – The Definitive Collection’, un nuevo álbum recopilatorio que reúne todos sus éxitos y temas más conocidos con la inclusión de ‘New York City’, un descarte de ‘Golden‘. Son 2 horas y media de música que probablemente ocuparán la primera posición de la lista de ventas británica este viernes, si se cumplen las predicciones.

Y es que sí, parece que la gente sigue comprando recopilatorios a pesar de la presencia del streaming y, según las “midweeks” británicas, ‘Step Back in Time – The Definitive Collection’ desbancará esta semana del número 1 de ventas en Reino Unido al exitoso debut de Lewis Capaldi. Continuaría así la buena racha comercial de Kylie, que ya fuera número 1 de ventas en las islas el año pasado con ‘Golden’, hazaña que no lograba desde el lanzamiento en 2010 de ‘Aphrodite‘, su undécimo álbum de estudio.

Curiosamente, Kylie ya fue número 1 con su primer recopilatorio publicado en 1992, pero no con el segundo (2002) ni con el tercero (2004). Cabe apuntar que Kylie ha protagonizado numerosos “greatest hits” a lo largo de su carrera, la mayoría de los cuales no son oficiales. ‘Step Back in Time – The Definitive Collection’ sería el cuarto recopilatorio oficial de la australiana.

El probable número 1 de Kylie sucederá tras el paso de la cantante por Glastonbury. Ha sido un concierto muy emocionante para la artista, pues en 2005 hubo de cancelar su aparición en este mismo festival -que iba a ser la primera- tras diagnosticársele un cáncer de mama del que se recuperaría plenamente.