Rolling Stone presenta sus listas alternativas a Billboard: estas son sus diferencias

Con varias semanas de retraso respecto a lo anunciado, desde esta primera semana de julio están disponibles las nuevas listas de éxitos musicales de la revista Rolling Stone, publicación musical decana y referencia para el periodismo mundial de entretenimiento. Con ellas, dicen, buscan ofrecer una alternativa más transparente, que mida la “popularidad” real (un concepto que ellos emplean en detrimento de “éxito”) y no estén condicionadas por criterios comerciales particulares, en clara alusión a Billboard, principal (y casi único) referente actual de este tipo de mediciones en Estados Unidos.

Apoyándose en la medición de datos de la compañía independiente de análisis Alpha Data, los charts de Rolling Stone se caracterizan por obviar el peso de la “escucha pasiva” –es decir, emisiones de radio terrestre u online– y centrarse en la demanda real del streaming y las ventas digitales y físicas, además de ofrecer datos diarios, no solo semanales. Así, los fanáticos de las cifras en las música esperaban con gran interés el lanzamiento de estos “charts”, que podrían romper un monopolio histórico y revelar si Billboard “metía mano” de forma interesada a sus tops. ¿Sería realmente una revolución?

Con las listas de Rollin Stone en nuestras manos, al fin, podemos certificar que el distinto criterio de sus mediciones no es tan dispar como podría imaginarse: no sólo sendas listas de álbumes y singles están copadas por el nuevo disco de The Raconteurs y la de momento imbatible ‘Old Town Road’ de Lil Nas X, respectivamente, sino que sus tops 20 son prácticamente calcados.

Las listas de discos apenas difieren en que el Top 200 de Billboard sitúa ‘Cuz I Love You’ de Lizzo en el puesto número 6, mientras que este álbum no aparece en el de Rolling Stone, que a cambio coloca ‘This One’s for You Too’ de Luke Combs en el 10. Del 10 al 20 las diferencias son más llamativas, destacando que en la de Billboard figuran el último álbum de Willie Nelson, el disco ‘Originals’ de Prince, un recopilatorio de Elton John y la BSO de ‘Bohemian Rhapsody’ de los que no hay no rastro en la lista de Rolling Stone. A cambio, aparecen álbumes de hip hop como ‘IGOR’ de Tyler, The Creator, Juice WRLD o A Boogie Wit Da Hoodie.

Algo parecido sucede con el Hot 100 y la lista de canciones de Rolling Stone: apenas unos bailes de posiciones –en la primera ‘bad guy’ de Billie Eilish es top 3, mientras que en RS cae hasta el 7– de las mismas canciones, con la significativa salvedad de que ‘You Need to Calm Down’ de Taylor Swift, top 8 en Rolling, está fuera del top 10 (es top 13) en el chart de Billboard. Aunque sean prácticamente un calco y quizá es pronto para juzgar si los charts de Rolling Stone serán realmente relevantes, sí que se agradecen nuevas perspectivas, como por ejemplo las que ofrecen otros charts que ofrece la cabecera del grupo de medios PMC: hay un Top 500 de artistas, que mide la demanda de streamings (y que hoy copa Drake, seguido de Billie Eilish y Lil Nas X), un Rolling Stone Trending 25, con las nuevas canciones que más han crecido en popularidad (lo encabeza ‘Love That’ de Seaforth, un joven dúo country-pop), y un Rolling Stone Breakthrough 25 que destaca artistas que entran por primera vez en listas, abriendo paso, dicen, a los grandes fenómenos de popularidad del futuro.