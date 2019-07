10 artistas imprescindibles de Cruïlla 2019 en su 10º aniversario

El festival Cruïlla de Barcelona inaugura este miércoles 3 de julio su nueva edición, la décima, con el concierto destacado de Black Eyed Peas. Ellos son uno de los cabezas de cartel en un festival que también contará con nombres tan importantes como Kylie Minogue, Garbage o Vetusta Morla o tan actuales como Years & Years. Destacamos 10:

Kylie Minogue

La gran sorpresa en el cartel de Cruïlla de este año ha sido la presencia de Kylie Minogue. Eterna reina del pop, la australiana presentará en Barcelona sus éxitos a la luz de la publicación de su nuevo recopilatorio, que está a punto de ser número 1 en UK.



Garbage

La banda comandada por Shirley Manson se encuentra trabajando en su oscuro próximo álbum, como nos contaba en una entrevista reciente. Mientras, sigue de gira recordando al mundo por qué es una de las bandas de rock más icónicas e influyentes de los 90. Una razón:



Black Eyed Peas

Sin Fergie pero con nuevo single electro bajo el brazo, una de las bandas más populares y exitosas de la pasada década inaugura la nueva edición de Cruïlla. Y que nadie se preocupe, en su repertorio siguen sonando sus mayores hits, desde ‘Where Is the Love?’ a ‘I Gotta Feeling’.



Zaz

Esta estrella del pop francés vuelve a Cruïlla para presentar su nuevo álbum, ‘Effet miroir’. Isabelle Geffroy, más conocida como Zaz, triunfa con su sonido de “gipsy jazz” gracias a canciones como ‘Je veux”, ‘Éblouie par la nuit’ o este ‘Qué vendrá’:



Foals

Foals han publicado este año la primera parte de su nuevo disco, ‘Everything Not Saved Will Be Lost‘, sorprendiendo con singles tan guitarerreros a la par que veraniegos como ‘In Degrees’ u ‘On the Luna’. Su directo, visto en numerosos festivales de nuestro país, tiene fama de espectacular.



Bastille

Los autores de ‘Pompeii’ han triunfado a lo grande en los últimos meses gracias a ‘Happier’, su single con Marshmello. En su nuevo disco, ‘Doom Days’, que contiene el éxito ‘Quarter Past Midnight’, la banda de Dan Smith continúa explorando su sonido de synth-pop masivo.



Years & Years

Uno de los grupos de pop más frescos que ha producido Reino Unido en los últimos años, Years & Years -liderados por el carismático Olly Alexander- pisarán el escenario de Cruïlla para desgranar los temas de ‘Palo Alto‘ y otros de sus éxitos más emblemáticos, como ‘Shine’ o ‘Desire’.



Seu Jorge

“75 minutos de fiesta brasileira” es lo que traerá al Parc del Fòrum el gran Seu Jorge, renovador de la samba y conocido compositor de bandas sonoras como la que, en 2005, realizó para ‘Life Aquatic’ de Wes Anderson, un álbum de versiones en portugués de canciones de David Bowie que conquistó al autor de ‘Life on Mars’.



Vetusta Morla

Debido a su trayectoria y popularidad, el de Vetusta Morla sigue siendo uno de los conciertos de parada obligada en cualquier festival. El grupo madrileño es conocido por sus emocionantes conciertos, a lo que sin duda contribuye un repertorio que no es otra cosa que eso, emocionante, y que solo ha ido a mejor con los años.



Parov Stelar

Pese a quien le pese, el electro-swing es un género ultra popular en estos momentos, y Parov Stelar es su mayor exponente. Autor de hits como ‘Booty Swing’ , ‘All Night’ o ‘Catgroove’, el austriaco ya tocó en Cruïlla hace dos años congregando a un público espectacular y masivo. Claro, nadie se quería perder el fiestón.