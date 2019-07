Stevie Wonder anuncia que se someterá a un transplante de riñón

Stevie Wonder ha revelado que se someterá a un transplante de riñón a finales de septiembre. Lo ha hecho durante un concierto en el Hyde Park de Londres celebrado el pasado 6 de julio, añadiendo: “Haré tres conciertos más y después me tomaré un descanso. He venido aquí para daros mi amor y para que vosotros me deis el vuestro. No escucharéis rumores sobre nosotros, estoy bien”. Wonder ha explicado que ya tiene un donante.

Como informa The Associated Press, no se conocen más detalles sobre el estado de salud de Wonder ni el motivo exacto por el que el músico, de 69 años de edad, necesita un trasplante de riñón. Ya a finales de junio, la prensa de Detroit citaba palabras de un locutor de Filadelfia según el cual Wonder padecería una insuficiencia renal y ya habría empezado a someterse a una diálisis.

Wonder es, como es sabido, unas de las grandes leyendas americanas del soul, R&B y funk sobre todo desde los 70, década en la que vieron la luz sus álbumes ‘Innervisions’ y ‘Fulfillingness’ First Finale’ y también el mayor éxito de su carrera, ‘Superstition’. Precisamente esta era la canción durante la cual Wonder anunciaba su transplante en el concierto, en el que también cabían homenajes a Aretha Franklin o John Lennon.