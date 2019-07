10 joyas que ver en FIB 2019 al margen de Lana del Rey, The 1975, Marina, Franz Ferdinand…

Este fin de semana se celebra una nueva edición del Festival de Benicàssim, que tiene como cabezas de cartel a Lana del Rey, Vetusta Morla, Fatboy Slim y Kings of Leon, además de contar con nombres tan interesantes como The 1975, Marina (que acaba de ofrecer un grandioso set de música pop en Mad Cool), Franz Ferdinand, Jess Glynne, Superorganism, Cupido, Mueveloreina o Carolina Durante. Pero además en él podrás ver a artistas noveles tan recomendables como Gus Dapperton, Mavi Phoenix, The Big Moon, Octavian o estos 10 que te recomendamos hoy. Más info y entradas, en la web del FIB.

Fontaines D.C.

Entre los grupos que más nos han entusiasmado últimamente, prueba fehaciente de que el rock continúa vivo, los irlandeses Fontaines D.C. Su álbum ‘Dogrel‘ ha pasado por nuestra sección de Discos Recomendados gracias a la inmediatez de temazos como ‘Too Real’ o ‘Big’, que no te puedes perder si te gustan Idles, The Clash o los Blur de ‘Parklife’.



Blossoms

Uno de los grupos de pop-rock más recomendables de Manchester del último lustro son Blossoms. Ya tuvimos la suerte de poder hablar con ellos en los tiempos en que editaban su debut homónimo, que les llevaba al número 1 de Reino Unido y les daba su primer disco de oro, pero desde entonces además han publicado otro álbum llamado ‘Cool Like You’, que incluye deliciosos singles de Brit Pop como el eufórico ’There’s a Reason Why (I Never Returned Your Calls)’.



Peaness

Entre los grupos seleccionados por el siempre exquisito cartel de Madrid Popfest estaban Peaness, tres amigas que se conocieron en la Universidad y a las que unía su amor por el slow-punk y el indie pop. Han publicado los EP’s ‘No Fun’ y ‘Are You Sure’, además de algunos singles sueltos, resultando especialmente irresistible su tema ‘Oh George’.



Sea Girls

Como Girls o en España Mujeres, Sea Girls es un grupo de hombres. Seleccionados por el BBC Sound Of como una de las grandes promesas de Reino Unido, el grupo tiene canciones tan disfrutables por los seguidores de los Killers como ‘All I Want to Hear You Say’ y ‘Damage Done’.



Yellow Days

Si hablamos de “joyas perdidas” en el Festival de Benicàssim es obligatorio hablar de George van den Broek, el hombre detrás de Yellow Days, un proyecto imprescindible para seguidores de gente como Mac DeMarco, Blood Orange o Sean Nicholas Savage. Tras publicar el disco ‘Is Everything Okay In Your World’, ha sacado una serie de singles sueltos a medio camino entre el jazz, el indie y el R&B, entre los que destaca ‘How Can I Love You?’, que adorarán los fans de la primera Feist.



Joakim

El productor francés lleva un par de décadas usando el jazz, la música tribal o el house en favor de su propio sonido en canciones con tanto encanto como ‘Samurai’ de su álbum de 2017 o ‘Forever Young’ y ‘Find a Way’ de su celebrado disco de 2012, ‘Nothing Gold’.



Novio Caballo

Una de esas ocasiones en que podremos ver a una banda de Castellón en el Festival de Benicàssim será esta. Novio Caballo han sido fichados por Mushroom Pillow y, presentados de manera muy acertada como un cruce entre McNamara y El Columpio Asesino, han publicado dos singles de momento, a destacar el muy contagioso ‘Jesús es negro’. Este jueves 18 de julio será el momento de que comprobemos cómo se desenvuelven en vivo.



Barny Fletcher

Con tan solo 20 años Barny Fletcher ha comenzado a destacar como uno de los nuevos valores que no deben de perder de vista los seguidores de Eminem y The Streets. Este año ha publicado la mixtape ‘CANVAS2033’ y el vídeo de ‘Christ Flow’ son 2 minutos de puro divertimento en el supermercado.



Krept & Konan

En activo desde hace una década, publicando diversas mixtapes desde 2009, el dúo de South London alcanzaba finalmente el puesto 2 en las islas británicas en 2015 gracias a ‘The Long Way Home’, que contenía el hit ‘Freak of the Week’, además de las voces invitadas de Ed Sheeran o Emeli Sandé. En su haber cuentan con temas tan chulos como ‘Pour Me Another One’, en el que deslumbra el talento vocal de Tabitha.



Paigey Cakey

La rapera y actriz británica Paigey Cakey ha ido dándose a conocer gracias a la edición de mixtapes y EP’s, llegando a trabajar con gente como Stormzy, además de haber teloneado a Lil Kim o Azealia Banks, y aparecido en un remix de alt-J. En la actualidad presenta la mixtape ‘FLAVOURS’, que contiene temas con tan buena aceptación como ‘Motorola’ o ‘One for You’.