Madonna baila con las batukadeiras en la costa de Lisboa en el vídeo de ‘Batuka’

Madonna ha estrenado el vídeo de ‘Batuka’ a través del site Refinery29, donde puede verse en exclusiva antes de que llegue oficialmente a Youtube. El vídeo es obra de Emmanuel Adjei, que ya se encargara del clip de ‘Dark Ballet’, y ha sido rodado en Lisboa. En él, Madonna y su Orquesta de Batukadeiras -que tendrán un protagonismo especial en la gira del álbum- simplemente danzan en la costa de Lisboa, cantan y tocan en una habitación o comparten momentos de diversión o ternura.

‘Batuka’ no ha sido la canción favorita de ‘Madame X‘ de demasiada gente, pero desde el primer momento ha estado claro, por su posición en el tracklist del disco, que era una canción importante. De hecho, es una de las pistas políticas del álbum como la propia Madonna nos contaba en una entrevista reciente: “La batuka era considerada un acto de rebeldía por los portugueses, por la iglesia, les quitaban los instrumentos de percusión a las mujeres porque consideraban que lo que hacían era un acto de rebeldía”.

El site que estrena el vídeo de ‘Batuka’ también ha obtenido unas palabras de Madonna sobre el vídeo y el grupo de mujeres que lo protagonizan. “Las maneras en las que medimos el éxito en nuestra sociedad convencional no captura la singular fuerza y luminosidad [de estas mujeres]”, explica. “He visto que son mujeres fuertes, auténticas, cariñosas, generosas y buenas. No puedes aprender estas cosas en la escuela. Ellas me las han enseñado”.