La Canción del Día: sexo y ensoñación impregnan ‘Ashes to Ashes’, el regreso trance-pop de Jenny Hval

Hace unos días la noruega Jenny Hval anunciaba la próxima publicación de su primer largo tras aquel disco protagonizado por “vampiros, menstruación y deseo” titulado ‘Blood Bitch‘ que, después de haber editado el bien recibido ‘Apocalypse, girl’, la encumbró internacionalmente en 2016. Después de haber visto cómo su debut en el mundo de la literatura, ‘Paradise rot: a novella’, se editaba en inglés y lanzar el EP ‘The Long Sleep‘, el próximo 13 de septiembre lanza ‘The Practice of Love’, un disco que “expresa la conexión entre la vida y la creación artística de una manera explícita –una magia umbilical sobre relacionarse con otros, encontrar empatía y un lenguaje común a través de hablar, cantar y escribir juntos”. ‘The Practice of Love’, amplía la nota de prensa, observa el mundo desde arriba y crea un paisaje tan realista como imaginario a través de las voces de colaboradoras como Vivian Wang, Laura Jean Englert, y Félicia Atkinson, además de la propia Hval. [Foto exterior: Jenny Hval por Lasse Marhaug.]

La mejor manera de entender este complejo concepto es, posiblemente, poniéndole sonidos, y ahí es donde entra el primer adelanto del disco, ‘Ashes to Ashes’. Una especie de metacanción que, coincidiendo con esa conexión entre la realidad y lo onírico, nos habla literalmente de un sueño sobre una canción, cuya letra hablaba de un entierro y cuyo ritmo se colaba por “dos agujeros cavados en el suelo”, en los que debía depositar las cenizas de alguien. “Tocaba un instrumento que era una forma en la tierra / como si tocara a la vez que cavaba mi propia tumba”, expone más adelante, tras hablar de “esta canción que no había escrito aún” como “cuando soñaba con follar cuando aún no sabía cómo”. El sexo parece nutrir también ‘Ashes to Ashes’, cuando al final habla de “dos dedos” marcan “dos líneas eróticas en la tierra, en el bote de miel, en revistas de chicos desnudos”. “Como cenizas a las cenizas, polvo al polvo”.

Musicalmente, esto se traduce a una canción fascinante, con diversas etapas, que van de la ensoñación de su introducción con teclados etéreos a la irrupción de una seductora base electrónica (vuelve a colaborar, como en ‘Blood Bitch’, con Lasse Marhaug) que se va volviendo más envolvente y espacial, casi trance. A partir de ahí resulta imposible escapar de la belleza de la canción, en continua mutación, con la irrupción de nuevas percusiones y líneas melódicas diferentes. Una verdadera maravilla que sin duda llama a mantener la atención sobre este nuevo trabajo de Jenny Hval.

Tracklist de ‘The Practice of Love’:

1. Lions (feat. Vivian Wang)

2. High Alice

3. Accident (feat. Laura Jean)

4. The Practice of Love (feat. Laura Jean and Vivian Wang)

5. Ashes To Ashes

6. Thumbsucker (feat. Félicia Atkinson and Laura Jean)

7. Six Red Cannas (feat. Vivian Wang, Félicia Atkinson and Laura Jean)

8. Ordinary (feat. Vivian Wang and Félicia Atkinson)