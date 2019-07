11 artistas que ver en la 10ª edición de Arenal Sound

Del 30 de julio al 4 de agosto se celebra en la localidad castellonense de Burriana una nueva edición de Arenal Sound. Conocido por su línea editorial dirigida a un público mayormente joven, el festival ha puesto toda la carne en el asador en su edición número 10 con un cartel especialmente enfocado en el reggaetón o el trap, como demuestra la presencia destacada en su programación de Karol G o Farruko, pero en el que encontramos también a algunos de los nombres más importantes del momento en materia de electrónica y pop.

Estos son 10 de los grandes protagonistas de Arenal Sound este año:

Martin Garrix

Martin Garrix, el DJ más importante del mundo segun DJMag, vuelve al festival con un nuevo éxito bajo el brazo. ‘Summer Days’, su nueva colaboración con Macklemore y Patrick Stump de Fall Out Boy, se acerca a los 160 millones de reproducciones en Spotify, por lo que parece que en Arenal pasará de todo menos desapercibida sonando al lado de temas como ‘In the Name of Love’, ‘Scared to Be Lonely’ o ‘Like I Do’, por mencionar tres de los varios hits millonarios que ha firmado el joven productor.



Karol G

Arenal Sound siempre ha tenido un perfil más juvenil que otros festivales españoles y, después de contratar a Bad Bunny antes que otros, tenía carta abierta para seguir apostando por el reggaetón actual. Karol G es de hecho una de las artistas confirmadas, otra artista habituada a las listas de éxito de nuestro país que sigue triunfando ahora con ‘China’, la nueva macrocolaboración de reggaetón que también incluye a Anuel AA, Daddy Yankee, J Balvin y Ozuna. Entre los hits de la colombiana que no podrán faltar en su directo, ‘Mi cama’ o ‘Secreto’.



Thirty Seconds to Mars

Uno de los cabezas de cartel de Arenal Sound no tiene nada que ver ni con las tendencias urban del momento ni con la electrónica de otros de los artistas confirmados, sino que es uno de los más populares representantes del rock de estadios de la actualidad. Thirty Seconds to Mars, la famosa banda liderada por el aún más famoso Jared Leto, está de gira por Europa presentando su último disco, ‘AMERICA’. Con suerte para cuando Leto y compañía toquen ‘One Track Mind’, su artista invitado A$AP Rocky ya habrá abandonado Suecia.



C. Tangana

Puchito no publica single desde abril (una eternidad en su caso), pero si algo ha demostrado el cantante y rapero madrileño en los últimos tiempos es que no mete puntada sin hilo: comprobado está que sus temas nuevos tienen capacidad de perdurar y ‘Pa llamar tu atención’, ‘Ontas?’ y ‘París’ se encuentran entre sus más escuchados en Spotify muy por delante incluso de los que podríamos considerar sus hits más emblemáticos, ‘Mala mujer’ y ‘Llorando en la limo’. ¿Qué significa esto? Que nadie va a querer perderse su directo en Arenal Sound, lo cual tampoco era un misterio.



Anitta

La cantante brasileña, últimamente presente en uno de los temas más divertidos de ‘Madame X’, el nuevo disco de Madonna, también anda sobrada de hits: últimamente se ha marcado uno con Rita Ora, ‘R.I.P.’, antes encontrábamos varios temazos en su álbum ‘Kisses’ como ‘Banana’ con Becky G u ‘Onda diferente’ con Papatinho, todo esto sin contar ‘Machika’ o ‘Downtown’… Pocas artistas están llevando por el mundo los ritmos del pop brasileiro como Anitta, y está claro que su directo va a ser de los más bailables y divertidos de todo el festival.



Farruko

No hay duda que, este año, Arenal Sound ha apostado a lo grande por el reggaetón, y Farruko es uno de los cabezas de cartel de su próxima edición. El cantante puertorriqueño ha arrasado con ‘Calma’ con Pedro Capó y algunas de sus colaboraciones son tan conocidas como ‘Ponle’ con Rvssian y J Balvin, ‘Delincuente’ con Anuel AA y Kendo Kaponi, ‘La cartera’ con Bad Bunny o ‘Si se da’ con Amenazzy y Nicky Jam. El artista está presente también en el nuevo remix de ‘Rebota’ de Guaynaa con el propio Nicky Jam, Becky G y Sech.



Don Diablo

Otro de los DJ clave en el mundo para DJMag es Don Diablo, el alias del neerlandés Don Pepijn Schipper. Aunque lleva 20 años en la escena de la música electrónica, ha sido recientemente cuando sus vibrantes producciones de future house le han convertido en el nombre más importante del género junto al también neerlandés Oliver Heldens (también presente en el carel de Arenal Sound). Entre sus temas más conocidos se encuentran ‘Brave’, ‘Anthem (We Love House Music)’ o su remix para ‘Nothing Breaks Like a Heart’ de Mark Ronson y Miley Cyrus.



Morat

Ojo porque al mismo nivel que Vetusta Morla en su cartel, con letras bien grandes, Arenal Sound presenta a Morat. A nadie debería extrañarle, pues el grupo colombiano no ha dejado de cosechar éxitos en los últimos tiempos gracias a sus festivas canciones con un punto folki y memorables estribillazos cantados a coro, como los presentes en ‘Cómo te atreves’ o ‘Besos en guerra’ con Juanes. En España ‘Presiento’, su colaboración con Aitana, por su puesto ha sido un éxito, llegando al top 2 de la lista de singles.



Bad Gyal

La más pegá de España acaba de presentar en Sónar su nuevo espectáculo, Bad Gyal Soundystem, un entretenido show de dancehall lleno de coreografías y temazos que se suceden uno tras otro. Como hemos comprobado, ‘Jacaranda’, ‘Fiebre’, ‘Candela’ o ‘Internationally’ siguen causando furor entre el público de Alba Farelo. También están sonando en este directo temas nuevos, como los recién publicados ‘Santa María’ y ‘Hookah’ y otros que permanecen inéditos pero tienen muy buena pinta. Aconsejamos engrasar las caderas antes de ir: el perreo en el nuevo live de Bad Gyal está asegurado.



DELLAFUENTE

Está C. Tangana, está Bad Gyal… no podía faltar DELLAFUENTE. El cantante y rapero granadino, que precisamente ha colaborado con Pucho es dos de los mayores éxitos de ambos, ‘Guerrera’ y ‘París’, es otro de los mayores exponentes de la música urbana española de la actualidad, en su caso gracias a una personal fusión de sonidos como el flamenco y la rumba con los ritmos del reggaetón y el trap. Aunque no publica disco desde 2016, sus singles recientes, como ‘Ya no te veo’ con Novedades Carminha o ‘Tenamoras’ con Mala Rodríguez, han terminado por consolidarle como una estrella.



Cupido

En la línea pequeña del cartel, dentro de la programación playera de Arenal Sound, encontramos a un grupo que en realidad merecería formar parte de la programación principal debido a su popularidad. Como acabamos de comprobar en el FIB, Pimp Flaco y Solo Astra han triunfado con su directo en el festival castellonense gracias a las canciones de su estupendo debut, ‘Préstame un sentimiento’, así como a su orgánico directo. ‘Autoestima’, ya uno de sus mayores éxitos, es una de las mejores canciones de 2019 por el momento para JENESAISPOP.