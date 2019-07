Lily Allen lanzará su propia línea de juguetes sexuales porque los “orgasmos son importantes”

Puede que Lily Allen lograra el año pasado un disco bastante bien recibido por la crítica con ‘No Shame‘, que incluso obtuvo una nominación a los prestigiosos premios Mercury, pero mientras trabaja en nuevo material, la cantante británica tiene otros proyectos en mente.

Después de publicar sus memorias, ‘My Thoughts Exactly’, la autora de ‘Smile’ ha confirmado que lanzará su propia línea de juguetes sexuales. Lo ha hecho durante el último festival en el que ha actuado, el Port Eliot Festival de Cornwall, que es además el lugar en el que Allen fue concebida tal y ha confirmado la propia artista durante una charla en el festival. Y no nos referimos a la ciudad sino al festival mismo: como explica Cornwall Live, Allen fue concebida en el mencionado evento cuando este se llamaba Elephant Fayre. La cantante nació hace 34 años en Hammersmith, Londres.

Durante la charla, Allen ha dicho que “probablemente no debería decirlo, no he hecho una nota de prensa ni nada parecido” pero que estrenará su propia línea de juguetes sexuales próximamente porque “señoritas, los orgasmos son importantes” y el “mercado de juguetes sexuales hechos por celebridades no ha sido del todo explotado”. Según el citado medio británico, Allen está trabajando concretamente en un “estimulador clitorial”. Se espera que lo anuncie en las próximas semanas o meses.