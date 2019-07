Lolés León recuerda lo “maleducada” que fue Madonna durante la famosa cena Almodóvar

Vuelve a ser noticia el encuentro de Madonna con la tropa de Almodóvar mientras la cantante rodaba su documental ‘Truth or Dare’, en España conocido como ‘En la cama con Madonna’ (1990). El documental publicado por la propia artista muestra a una cantante abiertamente desvergonzada y subidita de ego que, por ejemplo, no duda en fingir como que vomita al recibir la visita de Kevin Costner en un camerino. Es, ni más ni menos, que la Madonna justamente anterior a ‘Erotica’ que todavía no ha conocido ni un solo resbalón comercial.

El equipo de Almodóvar no quedó nada contento con aquel encuentro. De todos es sabido que ahí la única persona que interesaba a Madonna era Antonio Banderas (y sexualmente), que la rechazó porque en aquel momento estaba felizmente casado; Almodóvar ha criticado que estuviera rodando un documental sin pedirle permiso; y las declaraciones de Alaska al respecto no tienen desperdicio. Como recordaba Vanity Fair hace unos años, Madonna habría arrojado unas verduras sobre el plato de Alaska porque no las quería y Alaska solo tuvo después palabras buenas para el hermano de Madonna, que también estaba por allí, sugiriendo que era él quien la instruía culturalmente. “Si ella es realmente como se mostró, es un asco. Y si hacía un papel, era un papel muy desafortunado (…) Estoy segura de que era él quien compraba las obras de arte, no ella. Ella no hablaba ni de cine, ni de arte, ni de música… no era capaz de mantener una conversación”.

Y ahora quien ha hablado es Loles León, como recoge 20 Minutos. La actriz ha aparecido en el programa ‘Ven a cenar conmigo’, dejando una serie de titulares. Al parecer, Almodóvar sugirió a Loles que cantara en la fiesta con Madonna y Loles obedeció, pero la Ciccone pasó. “Mientras yo cantaba, ella (Madonna) se puso a hablar con la persona que tenía detrás”. Entonces Loles espetó: “Eh, you, eh, Madonna. Look at me because I am here working. Si you no look at me…”, y a continuación hizo un gesto como si le fuera a rajar el cuello con una navaja sacada de la liga. Madonna habría respondido: “todas las españolas tenéis la navaja en la liga”, a lo que Loles habría contestado: “sí. Cuando se comportan tan maleducadas como tú, sí. Pedí que se lo tradujeran, y ya no se movió”. Aquí podéis ver el inenarrable vídeo, en el que también aparece Belinda Washington, que entrevistó a Madonna para Telecinco en 1998.