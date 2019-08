Te invitamos al concierto de Haiku Hands: ¿por qué su directo de pop electrónico tiene tan buena fama?

Haiku Hands son las próximas invitadas este sábado 3 de agosto a Lovesick, el ciclo de conciertos que la sala barcelonesa Razzmatazz organiza en colaboración con JENESAISPOP con intención de impulsar algunas de las propuestas más interesantes en el pop emergente nacional e internacional. Por la Pop Bar pasaba hace unas semanas la australiana Mallrat, mientras en octubre será el turno de las madrileñas Cariño.

Antes de ellas, las también australianas Haiku Hands harán bailar a la sala con su pop electrónico producido junto a valores australianos como El Gusto, Jaytee Hazard o Lewis Can Cut. Ellas son las hermanas Claire y Mie Nakazawa, de Sydney, y Beatrice Lewis, de Melbourne. Su mayor éxito en las plataformas de streaming hasta ahora ha sido ‘Not About You’, uno de esos pepinos de electroclash hechos para romper la pista que ningún fan de Fischerspoooner, Chicks on Speed o Yelle debería perderse. El tema ha ganado adeptos después de que Brian Friedman, coreógrafo de Beyoncé o Britney Spears, la utilizara en una de sus clases.

Pero Haiku Hands tienen otros ases sobre la manga. Las chicas no están explorando una única vía para su sonido, sino varias, y el resto de sus sencillos publicados hasta el momento no pueden ser más diferentes entre sí. Los ritmos y guitarras disco-funk de ‘Jupiter’, su segundo tema más popular, recuerdan muy abiertamente a los 70 de Chic, ‘Squat’ invita al perreo con sus vientos y ritmos dancehall y ‘Dare You Not to Dance’, su single más reciente, se centra casi de manera exclusiva en los ritmos del moombathon. Con estos ritmos no es de extrañar la buena fama que tienen sus conciertos, por lo que su fecha en Barcelona parece de visita obligada. JENESAISPOP invita al concierto de este sábado 3 de agosto a los primeros en escribir a [email protected] indicando nombres y apellidos.