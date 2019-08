Ariana Grande y Social Media no definen su relación pero se mueren de celos en ‘boyfriend’

‘7 Rings’, ‘break up with your girlfriend, I’m bored’… Algunos de los mayores éxitos de 2019 son de Ariana Grande. También algunos de los de 2018 (‘No Tears Left to Cry’, ‘God Is a Woman’, ‘breathing’, ’thank u, next’…). Pero Ariana no se conforma con eso y semanas después de haber lanzado una canción anecdótica junto a su colega Victoria Monét, ‘Monopoly’, está de regreso con nuevo single.

Como ha venido anticipando durante estos días a través de las redes sociales, se trata de ‘Boyfriend’, un tema que ha realizado junto al dúo americano Social House y que curiosamente parece una respuesta al tema ‘break up with your girlfriend’ que lanzaba este mismo año como parte de su último álbum. No obstante, el estribillo de esta suave canción de R&B a lo Mariah Carey lo que nos cuenta es: “no quiero ser tu novia / ni tú mi novio / pero no quiero ver a nadie más / ni tú tampoco”. Ariana Grande había advertido en las redes sociales que esta canción hablaría sobre aquellos que se niegan a definir qué tipo de relación mantienen, un fenómeno en boga, y eso es lo que nos encontramos.

Una de las frases de la canción es “prometo que el modo en que nos peleamos me hace pensar que estamos enamorados” y esa es la premisa de la que parte el divertido videoclip, un poco ‘La guerra de los Rose’. Un festival de celos en el que los protagonistas fantasean con agredir a aquel que está tonteando con nuestra no-pareja, que contribuye a la gracia de la canción, que durando solo 3 minutos, pide ser reproducida en bucle. Atentos, por cierto, al momento de las metratetas de Ariana, un tanto gaguesco.