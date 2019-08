La Canción del Día: ‘Teenage Birdsong’ es un nuevo clásico de Four Tet

Kieran Hebden es, sin duda, uno de los músicos más audaces e influyentes de lo que llevamos de siglo. Bajo su alias Four Tet, ha publicado álbumes cruciales como ‘Rounds’ (2003), ‘There Is Love In You’ (2010) o ‘New Energy’ (2017), su último trabajo de estudio oficial. Además ha destacado como remixer (Radiohead, Aphex Twin, Sia, Manic Street Preachers, The xx) y productor (Katy B, Neneh Cherry), y por proyectos colaborativos con Thom Yorke y Burial, Floating Points o Laurie Anderson. Pero, sobre todo, su electrónica, a medio camino de la experimentación, la pista de baile y lo orgánico, son un referente ineludible para cualquier amante de la música en los últimos lustros.

Tras reaparecer meses atrás con la sorprendente ‘Only Human‘, un single firmado con sus iniciales KH y basado en un viejo y nada obvio tema de Nelly Furtado, Hebden anunciaba esta primavera que ya trabaja en un nuevo álbum. Lo hacía a la vez que lanzaba un nuevo single como Four Tet, la canción que hoy nos ocupa, ‘Teenage Birdsong’. Este “trino adolescente” se sitúa en el perfecto punto medio entre el espíritu epidérmico y hedonista que desprendía el single citado al principio de este párrafo, y el paisajismo melancólico de su último álbum. Ese rápidamente reconocible (e irresistible) gancho aflautado con el que se inaugura la canción, contiene un punto de nostalgia –quizá a esa adolescencia a la que alude su nombre–, pero el desarrollo de la canción va mostrando un perfil que puede conducir a cierto trance (léase en español, por favor) bailable, a través de distintos arreglos percusivos y sintetizadores varios.

Capturando a la perfección ese espíritu en la canción, su vídeo oficial mostrado hace unos días resulta ser una especie de falso documental de dos chicas adolescentes que se disponen a acudir a un show del artista. Pero no uno cualquiera, sino al espectacular show que Hebden ofrecía el pasado mes de mayo en dos jornadas consecutivas ante más de 10.000 personas en el suntuoso Alexandra Palace londinense. En él, el músico situaba su set en el centro de una gigantesca nave repleta de cortinas luminosas que alteraban su colorido y que podían ser tocadas y movidas por el público que bailaba. Toda una experiencia que vemos a través de la mirada de estas dos jóvenes que terminan por colarse en el backstage, claro. Este concierto ha sido tan importante en la carrera de Four Tet que ha sido publicado como un directo oficial en streaming (puede encontrarse en su Bandcamp y también, por ejemplo, en Spotify).