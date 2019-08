Donald Trump, Drake, Tyler, the Creator… celebran la liberación y vuelta a EEUU de A$AP Rocky

Al fin parece que la detención de A$AP Rocky en Estocolmo tras casi un mes ha tocado a su fin. A última hora de este viernes se anunciaba su libertad después de que haya tenido lugar el juicio por la supuesta agresión de Rakim Mayers y algunos de sus acompañantes a dos ciudadanos suecos. Según algunos medios, al parecer podría haber sido determinantes las dudas de una testigo que había asegurado haber visto a Rocky golpear a uno de los hombres con una botella, diciendo ahora que no estaba segura de haberlo visto. Al inicio del juicio, Mayers se declaró inocente y esgrimió que había actuado en legítima defensa.

Tanto él como sus dos compañeros enjuiciados, no solo han quedado en libertad en tanto que se dicta sentencia sobre los 6 meses de prisión que reclama el fiscal (el fallo será el 14 de agosto) sino que además han sido autorizados a regresar a Estados Unidos, lo cual parece que hicieron de inmediato. A$AP Rocky publicó una imagen en su cuenta de Instagram con un breve comunicado público: “Gracias desde el fondo de mi corazón a todos mis fans, amigos y a todo aquel alrededor del globo que me ha apoyado durantes estas últimas semanas. Apenas puedo describir lo agradecido que estoy, ha sido una experiencia muy difícil y humillante”, dice.

Tras conocerse esta noticia, varios compañeros de profesión han celebrado la noticia. Como Drake, su amigo y colega de crew A$AP Ferg o Tyler, the Creator, el más efusivo, que ha colgado una captura de una videollamada con él ya en libertad. También se ha manifestado al respecto Donald Trump, que tras la mediación de Kanye West se interesó por el caso y contactó con el primer ministro sueco para pedir explicaciones por su detención. Su tuit es un absoluto cuadro de comedor: “A$AP Rocky liberado de prisión y camino de casa a Estados Unidos desde Suecia. Ha sido una semana “rocosa” (“Rocky”, en el original), ¡vuelve ASAP (“as soon as possible”) A$AP!” Aunque suponemos que por estas cosas también le ha votado mucha gente, claro.

A$AP Rocky released from prison and on his way home to the United States from Sweden. It was a Rocky Week, get home ASAP A$AP!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2019