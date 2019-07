Justin Bieber responde a la ayuda que ofrece Trump a A$AP Rocky: “¿Puedes también sacar de las jaulas a esos niños?”

La detención preventiva de A$AP Rocky en Suecia está alcanzando tintes totalmente insospechados. Kanye West y Kim Kardashian, muy cercanos al presidente de EE UU, Donald Trump, visitaban esta semana la Casa Blanca y le pedían que mediara para conseguir que Rocky fuera puesto en libertad. Trump, fiel a su estilo, publicaba un tuit en el que hablaba de la petición de West y esposa y aseguraba que llamaría “al muy talentoso” primer ministro sueco (probablemente no tendría ni idea de su nombre, Stefan Löfven) para ver qué se podía hacer para ayudar a A$AP Rocky, ya que “mucha gente quiere ver esto resuelto”.

Entre esa “gente” está Justin Bieber, que se declara amigo del rapero neoyorquino y retuiteaba el mensaje de Trump. Sin embargo, horas después publicaba un tuit que ponía bastante en evidencia el evidente clasismo de su presidente: “Quiero que mi amigo salga… Aprecio que intente ayudarel. Pero mientras está en ello, Donald Trump, ¿podría también dejar a esos niños salir de las jaulas”, en referencia a las condiciones de los campos de detención en la frontera de México. La restrictiva política migratoria de la actual administración estadounidense ha dejado imágenes y testimonios verdaderamente crueles y terribles, que han causado una enorme controversia a nivel global.

Ayer, 19 de julio, se cumplían los 14 días de arresto policial anunciados en tanto que la policía sueca investigaba sobre la agresión de Rakim Mayers y su séquito a varias personas en Estocolmo. Pero no se ha producido su liberación, sino que se ha prolongado por otra semana más. Artistas como Tyler, the Creator o Tyga han rehusado actuar en el país escandinavo en tanto que no se libere a A$AP Rocky y no se aclare su situación procesal. A$AP Rocky hubo de suspender su gira europea por su detención, incluida su presencia en el Sónar de Barcelona, donde ayer actuó el británico Stormzy en su lugar.

Just spoke to @KanyeWest about his friend A$AP Rocky’s incarceration. I will be calling the very talented Prime Minister of Sweden to see what we can do about helping A$AP Rocky. So many people would like to see this quickly resolved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2019