Sónar Festival sale ganando con la cancelación de A$AP Rocky: Stormzy, nuevo cabeza de cartel

La pasada semana A$AP Rocky fue detenido en Estocolmo tras una pelea con ciudadanos suecos. Pero lo que sonaba como otra macarrada propia de otro rapero se ha complicado después de que las autoridades del país nórdico decidieran retenerle en prisión (incomunicada, según algún portavoz suyo) de manera preventiva. Así, lo que en principio suponía su ausencia de un par de shows en festivales, derivaba en la cancelación total de la rama europea del tour que Rakim Mayers tenía programado por toda Europa, incluyendo el Sónar Festival de Barcelona.

El festival aseguraba que se estaba moviendo a toda prisa para conseguir un sustituto de garantías en su cartel. La cosa no era fácil, puesto que se trataba del cabeza de cartel del viernes 19 de julio y, a una semana, ¿cómo y quién se iba a movilizar? Pues bien, como se supo desde hace unas horas, el equipo del longevo evento musical de músicas avanzadas ha logrado no ya reparar su ausencia sino, en mi opinión, salir ganando con el cambio. El británico Stormzy ocupará el papel protagonista en Sónar de Noche.

Si bien desde el punto de vista de proyección internacional es obvio que Rocky es una estrella más mediática –básicamente porque su mercado base, el norteamericano, es el más importante del mundo en cuanto a cifras e influencia–, no se puede decir que Mayers esté en su pico de popularidad: incluso en EE UU, las ventas de su último álbum ‘Testing’ –que ni siquiera alcanzó a ser número 1 de Billboard 200, al contrario que sus anteriores trabajos– se han depreciado ostensiblemente con respecto a ‘At.Long.Last.A$AP‘ y, sobre todo, su debut ‘Long.Live.A$AP‘. Del mismo modo, Metacritic reflejan que el entusiasmo crítico con A$AP Rocky ha decaído en paralelo.

En cambio, no se puede decir que Michael Ebenazer Kwadjo Omari Owuo Jr. –sí, amigos, ese ese el nombre completo de Stormzy; normal que haya optado por un alias– esté en la cúspide de su carrera… porque la impresión es que está en pleno ascenso hacia ella. Hace un par de semanas se convertía en el primer solista negro británico en encabezar el escenario principal del gigantesco festival británico de Glastonbury, uno de los más importantes del planeta sino el que más. A tenor de los distintos vídeos que la BBC subió de este evento, no cabe duda de que, luciendo ese chaleco antipuñaladas customizado por nada menos que Banksy, estuvo a la altura. Su amiga Adele se mostró orgullosa de lo que vio.

Y todo ello con un único álbum en el mercado. Un ‘Gang Signs & Prayers‘ que fue certificado disco de platino en el Reino Unido y que se convirtió en el primer disco de grime en alcanzar el número 1 de ventas en su país, además de obtener reconocimientos como el premio Brit 2018 al Álbum del Año. A diferencia de Rocky, Stormzy no basó su éxito en colaboraciones estelares en su disco –aunque este cuenta con nombres como Lily Allen, MNEK, Kehlani, Nao o J Hus–. Él es el absoluto protagonista en singles como ‘Blinded By Your Grace, Pt.2’ o ‘Cigarettes & Cush’, en los que muestra que su fuerte es el equilibrio entre el rap más duro y otras ramas más melódicas de la música negra como el R&B o el gospel. Nada deben temer los puristas del rap que acudan a Sónar: aunque ese perfil haga que esté considerado más un artista pop en el mundillo del grime en el que se crió, Skepta y Wiley siguen siendo los principales referentes de Stormzy. Y sigue siendo un MC apabullante. A día de hoy su mayor éxito comercial sigue siendo la afilada ‘Big For Your Boots’.

Tras una temporada de semiretiro, Stormzy regresaba a la actividad este año y lo ha hecho por todo lo alto: primero, logrando otro número 1 de singles con el pegadizo ‘Vossi Bop‘ y, pocas semanas antes de aparecer en Glastonbury, con el espectacular ‘Crown’: un precioso tema gospel-rap en el que muestra que también ha aprendido a ser un sólido cantante, convirtiendo desde ya este tema en uno de los puntos culminantes de su show en vivo. En definitiva, casi se puede decir que a los devotos del Sónar Festival les ha sonreído la suerte con la sonora cancelación del rapero yanqui.