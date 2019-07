10 fotos que no debiste perderte: Rihanna, Madonna, Robyn, Cecilio G. & Taburete, Aitana, Roi Méndez….

Nueva edición de nuestra sección 10 fotos que no debiste perderte, dedicada a mostrar fotos y vídeos de nuestros artistas favoritos en las redes sociales que, si no lo hiciste ya, te gustará ver. Hoy nos deleitamos con las celebraciones de “Madame X”, la RiRisa de Rihanna, el crossover a priori impensable de Cecilio G. y Taburete, el cuerpo de baile de Aitana o la “pericia” con el Photoshop del equipo de Roi Méndez.

Madame X “rompe récords”… y copas

Madonna publicaba al fin su nuevo disco, ‘Madame X’, y lograba con él ser número 1 de ventas en Estados Unidos, el 9º de su carrera, siendo la segunda mujer con mayor cantidad de discos en alcanzar lo más alto de esa lista. Por eso en este vídeo su personaje aparece bailando para celebrar que “Madame X rompe récords… y copas”, que es lo que pasa por perrear tan efusivamente.

Banksy regala su arte a Stormzy

Stormzy se convertía este fin de semana en ser el primer artista de grime en lograr ser cabeza de cartel del festival de Glastonbury, y con tan sólo un álbum de estudio en el mercado. Un hito que además contó con un invitado (invisible) de excepción: el rapero londinense actuó en el festival luciendo un chaleco policial anti-cuchilladas customizado con la bandera de Reino Unido. Y el autor de la idea no fue otro que el misterioso Banksy, que reveló el detalle él mismo en su perfil de Instagram. El propio Stormzy le respondía “no sabes lo que significa para mí. Siento que estoy soñando que todo esto es un sueño”.

El entregado equipo de Robyn

Robyn, a la que estamos dedicando un especial con sus 40 mejores canciones que culmina esta semana, está de gira presentando ‘Honey’ –en breve pasará por Madrid, en Mad Cool 2019–. Y ella ha querido destacar en Instagram al equipo que la acompaña en esta gira, que no solo son talentosos sino que también saben disfrutar de su trabajo. Y no sólo los que se suben con ella a escena: en este vídeo, vemos a sus dos técnicos de sonido haciendo unos yayo-bailes al fondo del recinto.

Dos “Babys” y un destino

En esta misma sección, hace varias semanas, mostrábamos cómo las hermanas Haim se mostraban tan emocionadas como

por poder asistir a la gira de regreso de las Spice Girls. Y así tuvo lugar este crossover de dos “Babys” de distintas generaciones: Emma Bunton, la conocida como “Baby Spice”, con Alana Haim, la pequeña del trío familiar, cuya cuenta de IG se llama precisamente así, “babyhaim”. Milagros de nuestros días.

El rito de cumpleaños de Princess Nokia

Hace tan sólo unos días Princess Nokia subía unas emocionadas imágenes de la celebración de su 27 cumpleaños (recibiendo la felicitación de… ¡Rosalía!), feliz como una niña pequeña… que es capaz de hacer twerk, eso sí. Aunque lo más llamativo de ese “ciclo terrestre” fue el ritual yoruba que ella misma prácticó, dando las gracias a la diosa Yemoja. ¿O pensábais que todo aquello de su vídeo y canción ‘Brujas’ era solo metáfora y postureo?

Taburete & Cecilio G., la amistad posible

Por más que a algunos de los fans del rapero les cueste entenderlo, Cecilio G. se ha hecho muy amiguete de Willy Bárcenas y sus compañeros de grupo, Taburete. Todo comenzó con una entrevista mutua que propició un diario y, por distancias sociales y culturales que les separen, forjaron así una buena amistad. Amistad que ha llegado a los escenarios, puesto que el autor de ‘Todos presos’ era el artista invitado en un concierto del grupo madrileño en Barcelona para “cantar” su hit ‘Sirenas’, llegando a coincidir sobre el escenario con otros invitados como… ¡Miki Núñez! WTF?

La contagiosa RiRisa de Rihanna

Pese a que seguimos sin tener ni idea de su nuevo/viejo disco de reggae, Rihanna no parece demasiado afectada por ello. Al contrario, parece encantada con el lanzamiento de su nueva firma de moda de lujo, Fenty, que la lleva a ser portada de revistas y protagonizar entrevistas televisivas. Como una para Seth Meyers en su late-night, que ha sido promocionada con estampas de ella clavándose una pinta de cerveza en la barra de un bar. Birras y otros licores que desinhibieron del todo a Riri, que no paró de carcajearse entre dientes, hasta el punto de ser totalmente imposible entenderle lo que decía. Lo peor es que es MUY contagiosa, su risa.

La adictiva caída del potro de Diplo

La verdad es que la cuenta de Diplo es una de esas imprescindibles de Instagram. Es cierto que muchas veces parece una especie de heterazo descerebrado y millonario que sólo busca fardar. Pero otras muchas sabe cómo reírse de sí mismo, lo cual no está al alcance de todo el mundo. Sirva como ejemplo esta vacilada: al intentar hacer el pino sobre un potro, sufre una caída… que no acaba cómo ni dónde uno espera.

Aitana y su cuerpo de baile

Aitana nos contaba hace unos días en una entrevista que hizo una serie de ensayos generales para su gira sobre el escenario real. A buen seguro que este vídeo pertenece a esos días. En él podemos escuchar a la cantante entonando el pelotazo ‘Me quedo’, mientras entre el selecto (y escaso) público surge un espontáneo que claramente se moriría de ganas por engrosar su cuerpo de baile: su padre. Aunque de quien somos más fans es, en realidad, de su madre, que no sabe cómo superar el bochorno. Y no, aún no había comenzado la ola de calor.

Roi Méndez y su “baño de masas”

Hace unos días, una de las imágenes más comentadas en la red era una de esas ya clásicas fotos-con-público-de-fondo que últimamente ha dado a algunos artistas por subir a redes presumiendo de “publicazo” y tal. Se trataba de una imagen del perfil de Roi Méndez, concursante de Operación Triunfo 2017, al que pillaban con el carrito del helao: imaginamos que alguien de su equipo, no él, trucaba la foto de manera muy chusca para que pareciera que era Springsteen. El cantante gallego, tras ser pillado, borraba la imagen para, guasón como es, sustituirla por otra aún más “gloriosa” y dar las gracias “a San Mamés”. La verdad es que hay que alabar que se lo tomara a chufla.