Sesión de Control: Mon Laferte, Presumido, Salfumán, Kiko Veneno & La Casa Azul, Perapertú, Francisca Valenzuela…

Nueva edición de nuestra Sesión de Control, sección dedicada a repasar las novedades más destacadas del panorama alternativo de nuestro país y Latinoamérica. Al final del artículo encontrarás la playlist de Spotify dedicada a esta sección que se renueva quincenalmente, conservando las canciones incluidas en la anterior entrega. Podéis encontrarla al final del artículo. [Foto exterior: Mon Laferte, del clip ‘Canción de mierda’; foto interior: Salfumán, del clip ‘De abogados’.]

La actividad discográfica decae exponencialmemte en nuestro país cada verano, pero eso no quita que prosiga como si nada en Latinoamérica y que algunos locos ibéricos continúen publicando singles y hasta EPs en los meses de estío. En la última quincena destaca una nueva canción de Mon Laferte, una ‘Canción de mierda’ que sucede a la estupenda ‘Chilango Blues‘ y que contiene referencias a la menstruación, evidentes en su portada. Una compatriota suya que ha reaparecido también en las últimas semanas es Francisca Valenzuela, que tras haber regresado renovada en 2018 con ‘Tómame‘ y ‘Ya no se trata de ti’, ha publicado ‘Héroe’, otro número de electropop latino, que diría Zahara. Y no salimos de Chile, pero sí nos alejamos estilísticamente de ambas artistas con Föllakzoid: el dúo de psico-drone-rock de Santiago ha lanzado a través del sello Sacred Bones (Jenny Hval, Moon Duo, etcétera) su cuarto largo, ‘I’.

Ya en España, apenas podemos señalar la publicación de varios EPs: ‘Whateva, Vol.2’, el cuarto trabajo que autoedita el productor por excelencia de rap old-skool nacional, Cookin Soul; ‘Fer’, debut del interesante trío gallego de pop experimental SEDA; ‘Extraño’, otro debut, en este caso del grupo de post-punk Mausoleo, desde Valencia; y ‘El Reggaeton’, un disco que une a la “joseadora” Albany con el MC Hoseo Bby, con beats de Marvin Cruz. Y otro EP que aún no ha llegado pero que estará a punto por razones evidentes es ‘Verano’, tercera entrega de la serie estacional del dúo Presumido. De momento, lo han avanzado con la estupenda ‘Soñar a la carta’, con la que abrimos la playlist.

En lo que sí hay para elegir es en el apartado de singles, adelantos de próximos discos largos o no. Tal es el caso de Gabriela Richardson, artista barcelonesa de future-pop-R&B bajo el auspicio de Sony, que deslumbra en una ‘En verano’ a la que contribuyen Ekhi Lopetegui (Delorean) y EJ Marais. Los siempre especiales Perapertú también siguen mostrando avances de su próximo disco, producido por David Rodríguez (La Estrella de David). También prepara su nuevo EP MC Buseta, un brasileño radicado en Barcelona al que conocimos siendo apenas un adolescente en Los Sugus, aquel grupo de críos del entorno de Pxxr Gvng. Tras haber llamado la atención de gigantes como Diplo, ha cambiado su nombre a MC Buzzz, con el que está decidido a hacer del funk carioca un género habitual en las calles de nuestras ciudades. ‘Maluco’ está producida por el francés King DouDou (Bad Gyal, Ms Nina). Curiosamente, él y la antes mentada Albany coinciden en el nuevo EP de Florentino, ‘Ilimitado’, donde colaboran también Kaydy Cain o Jam City (Kelela, Bad Gyal).

El regreso de la siempre elegante y seductora Salfumán, las colaboraciones de dos grandes productores españoles de nuevo cuño como Innercut y AWWZ con Juancho Marqués y Lauren Nine, respectivamente, el adelanto del debut del nuevo trío sevillano de noise rock Beladrone (ex-miembros de Blacanova y Tännhauser), el primer single de un singular proyecto que parece tomar su nombre de Las Bistecs aunque (casi) nada que ver, movilxcarteraxllaves, y el inesperado remix que La Casa Azul ha hecho para ‘Miss You’, del estupendo último álbum de Kiko Veneno, completan este Sesión de Control.

















