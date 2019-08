Katy Perry da pistas de algo nuevo que podría involucrar a Charlie Puth y a… ¿Taylor Swift?

Katy Perry ha triunfado este año con su nuevo single ‘Never Really Over’. ¿Cuál será el siguiente paso de la artista? Perry confirmaba recientemente en una entrevista que no planea publicar un nuevo álbum por el momento, pero sí tiene un nuevo tema guardado que está deseando sacar llamado ‘Harley’s in Hawaii’, que compuso precisamente después de ir en moto por Hawái con su novio, el actor Orlando Bloom, inspirada por la sensación de libertad que el trayecto le dio.

De momento, la autora de ‘Witness‘ ha dado pistas en Instagram de algo que podría llegar pronto. La cantante ha colgado tres imágenes de un pósit sobre el que pueden leerse tres textos diferentes, que en cualquier caso parecen conformar la letra de una canción. En estos mensajes, Perry habla sobre una relación amorosa que ha llegado a su fin, no sin dejar una metáfora de las suyas: “conozco tus debilidades, y todo el mundo en la fiesta sabe que eres lo mejor que ha pasado desde el pan de molde”. El hashtag usado por Perry en las tres imágenes podría darnos una pista sobre el título de esta supuesta canción: #SmallTalk.

Aunque se desconoce exactamente qué trama Perry, parece que su colega Charlie Puth podría estar en el ajo, pues el productor, compositor y ejecutivo Mike Caren ha compartido uno de los posts de Perry en Instagram en sus propios stories con el mensaje “Charlie Puth, te veo”. El propio Puth ha compartido esta imagen en sus propios stories. El uso de la palabra “lovers” en una de las frases incluso ha hecho saltar las alarmas de los fans de Taylor Swift, que ya especulan con una posible colaboración entre ambas después que las dos artistas hayan mostrado su reconciliación en el vídeo de ‘You Need to Calm Down’. ¿Puede que Perry sea la “invitada especial” que pisará varios late nights americanos este jueves?