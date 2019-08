Big Thief anuncian su segundo álbum de 2019 a la vez que confirman fechas en Madrid y Barcelona

¿Es posible que un grupo pueda incluir dos álbumes suyos en las listas de lo mejor del año? Es posible si, como han anunciado Big Thief, publican dos discos dentro del mismo periodo. Así, tras publicar meses atrás un ‘U.F.O.F.‘ que ha cosechado críticas inmejorables (sobre todo en medios norteamericanos), el cuarteto liderado por la carismática cantante y compositora Adrianne Lenker anuncia que el próximo 11 de octubre lanzan ‘Two Hands’, su cuarto trabajo.

Según la nota de prensa publicada por su sello, 4AD, se trata de un “hermano gemelo” de ‘U.F.O.F.’, siendo aquel el “celestial” y este nuevo disco, el “terrenal”, con una producción mucho más cruda. “’Two Hands’ contiene las canciones de las que estoy más orgullosa”, dice Adrianne. “Puedo imaginarme cantándolas cuando sea vieja. has the songs that I’m the most proud of; I can imagine myself singing them when I’m old,” says Adrianne. “Musical y líricamente, no puedes desnudarte más allá de esto. Está ya en los huesos”, concluye. Y como muestra, una asalvajada ‘Not’ que se ofrece también en una versión editada, con dos minutos menos.

Además, este anuncio coincide con el de una gira mundial que traerá a Big Thief a nuestro país en 2020: será el 19 de febrero en Madrid (Sala Joy Eslava), y el 20 en Barcelona (La [2] de Apolo). Las entradas se ponen a la venta mañana, miércoles 14 de agosto, a las 11:00h al precio de 20 € (más gastos de distribución) en Redtkt y Ticketmaster. Big Thief colaboran con PLUS1.org, donando 1€ de cada ticket vendido a HANGARMUSIK y a su programa orquestal para niños y niñas en alojamientos comunitarios de emergencia para refugiados.

Tracklist de ‘Two Hands’:

1. Rock And Sing

2. Forgotten Eyes

3. The Toy

4. Two Hands

5. Those Girls

6. Shoulders

7. Not

8. Wolf

9. Replaced

10. Cut My Hair