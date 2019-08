Of Monsters and Men / FEVER DREAM

Of Monsters and Men siguen con su carrera al margen de su macrohit de 2012 ‘Little Talks’, y para su nuevo disco, los islandeses han querido renovar su sonido, aunque echando mano del mismo productor que se encargó de su disco anterior, Rich Costey (Muse, Fiona Apple, Rage Against the Machine). En ‘FEVER DREAM’, Of Monsters and Men ya no suenan tan folkis sino más bien rockeros… aunque en realidad no tanto. Solo el estupendo single ‘Alligator’ encajaría 100% en esta etiqueta, pues con su puntito de distorsión puede incluso recordar a grupos como The Kills o The White Stripes, pero la propia cantante del grupo, Nanna Bryndís Hilmarsdóttir, reconoce que es la “oveja negra del disco” y que no es necesariamente representativa de lo que vamos a encontrar en él.

En realidad, lo que propone ‘FEVER DREAM’ es un pop-rock apañadito -con alguna concesión brit-pop como en ‘Róróró’- que sirve a Ragnar Þórhallsson y a la mencionada Nanna para expresar sus sentimientos ante una relación que inevitablemente ha llegado a su fin. En este sentido, puede llegar a conmover la balada ‘Ahay’, que habla exactamente de esto, pero si algo deja claro la escucha del disco al completo es que las baladas no son su mejor baza. ‘Stuck in Gravity’ y ‘Sleepwalker’ son anodinas, y aunque la atmosférica ‘Under a Dome’ destaca entre el resto de temas al favorecer las texturas electrónicas, tampoco es una de las cumbres del disco.

Donde ‘FEVER DREAM’ acierta es en los temas más animados. Sin ser un gran hallazgo, ‘Vulture, Vulture’, que menciona un episodio de tristeza y oscuridad que llevan a su narrador o narradora a intentar levantarse, parece un homenaje al pop-rock de radiofórmula de los 80, hasta el punto que su estribillo “still got that feeling” no habría resultado extraño en un disco de Haim. Y ‘Wild Roses’ es un buen tema de country-pop eufórico. Dice Nanna que a muchos de sus fans originales probablemente no les va a gustar ‘FEVER DREAM’ por su cambio de sonido, pero que su trabajo como músicos es evolucionar. A decir verdad, ‘FEVER DREAM’ no merece el ostracismo, pero sin singles a la altura siquiera de ‘Crystals’, aunque ‘Alligator’ se quedaría cerca, tampoco parece que Of Monsters and Men vayan a ganar con él demasiados fans.

Calificación: 6/10

Lo mejor: ‘Alligator’, ‘Vulture, Vulture’, ‘Wild Roses’

Te gustará si te gusta: Cold War Kids, Young the Giant, el pop-rock en general

Escúchalo: Spotify