Los mejores memes de la portada de ‘Norman Fucking Rockwell’, lo nuevo de Lana Del Rey

Hace tres semanas que conocimos, tras casi un año de espera, los detalles fundamentales del nuevo álbum de Lana Del Rey, ‘Norman Fucking Rockwell’: se publica el día 30 de agosto –esto es, en menos de dos semanas– e incluye todas las canciones presentadas a lo largo de los últimos meses de forma oficial: ‘Mariner’s Appartment Complex‘, ‘Venice Bitch‘ y el catártico ‘hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it‘. De manera sorprendente, también contiene ‘Doin’ Time’, la versión del grupo de ska Sublime que hizo para un documental sobre el grupo. Salvo sorpresón de última hora, la recién escrita y grabada ‘Looking For America’ no forma parte de la secuencia, aunque solo sea por una sencilla cuestión de tiempo.

Pero si algo ha dado que hablar de esa noticia ha sido la portada del álbum, en la que vemos a Lana sobre un velero y, agarrándose al torso de un mancebo, extendiendo la mano hacia la cámara y, por tanto, hacia el observador de la foto. Una portada que no solo no ha gustado demasiado –muchos prefieren la que venderá en exclusiva cadena Urban Outfitters– sino que además ha dado lugar a una hilarante cadena de memes. Los suficientes y, mejor aún, tan divertidos, que merece la pena que les dediquemos este artículo.

Quizá el primero y el más clásico es el que traslada a Lana en esa postura a la cabina de entrega a automóviles de una cadena de restaurantes de comida rápida. “Ella sirve”, sentencia el texto que acompaña la imagen. A partir de ahí, vemos a Lana en distintas situaciones que no revelaremos. Aunque, sin duda, el mejor es el que combina una imagen de Charli XCX ofreciendo y a la norteamericana aceptando a mano abierta. Viva la era de Internet, manque pierda.

pic.twitter.com/d0rMePFTma — Lanaism 💥 Lana Del Rey Source (@LanaismPoland) August 5, 2019

pic.twitter.com/uUbIuGpsnw — Lanaism 💥 Lana Del Rey Source (@LanaismPoland) August 5, 2019

Acessível pic.twitter.com/LT6Um3dLnO — Norman Fucking Rockwell, 30 de agosto (@ultraviolwnto) August 5, 2019

pic.twitter.com/OisxpztQ3r — Lanaism 💥 Lana Del Rey Source (@LanaismPoland) August 4, 2019