¿Se ha hecho Ava Max un Madonna y ha sampleado el hit de ABBA que estás pensando en su nuevo single?

Ava Max, la emergente estrella del pop autora del hit mundial ‘Sweet But Psycho‘, y de otros temas más o menos exitosos como ‘So Am I’ o ‘Freaking Me Out‘, publica un nuevo single de cara a la salida de su álbum debut que es necesariamente noticia ya no solo por su lanzamiento sino por su composición, pues esta podría incluir un sample de ‘Gimme Gimme! Gimme! (A Man After Midight)’ de ABBA.

‘Torn’ es el título del bailable nuevo single de Ava Max, muy onda 2010, y su base parece incluir los famosísimos teclados del ‘Gimme! Gimme! Gimme!’, sampleados por Madonna como todo el mundo recuerda en ‘Hung Up’, uno de sus mayores éxitos. Aunque en este caso los teclados en cuestión suenan muy poco prominentes, diluidos e incluso distorsionados, hasta el punto que podríamos estar no ante un sample técnicamente sino ante un arreglo que, por su similitud con el de ABBA, quizá ha sido directamente acreditado por Max y co-autores a ABBA para evitar pleitos, al estilo de lo que sucedía con Ed Sheeran, TLC y ‘Shape of You’. O puede que no vaya a haber acreditación de ningú tipo y todo esto sea casualidad.

ABBA han solido ser muy difíciles a la hora de permitir el uso de su música en canciones ajenas. Antes de ‘Hung Up’, solo The Fugees habían recibido permiso de Benny y Björn para samplear ‘The Name of the Game’. En el caso de Madonna, la artista se vio en cierto punto obligada a enviar a los suecos una carta escrita a mano en la que les “rogaba” el uso de la canción, y estos solo aceptaron tras pensárselo bastante. Habrá que observar los créditos de la canción para salir de dudas (de momento no están disponibles en Spotify), pero en cualquier caso parece que Max irá a por todas con ‘Torn’, pues su videoclip ha sido dirigido por Joseph Khan, conocido por su trabajo con Taylor Swift, entre otros.