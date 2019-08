Ava Max reaparece por partida doble para tratar de recuperar el impulso de ‘Sweet But Psycho’

¿Qué pasó con Ava Max después de que conquistara EEUU y Europa con ‘Sweet By Psycho‘? Pues, aunque con mucha menos repercusión, publicó el pasado mes de marzo un nuevo single la mar de mono, ‘So Am I‘, en el que brillan sobre todo unos coros en su estribillo que remitían ¡a ABBA! Un tema de autoaceptación que, sin embargo, ha tenido mucho menos impacto comercial –ni siquiera le funcionó del todo el remix con boyband coreana ya de turno–. Sin duda eso ha debido frustrar de alguna manera los planes de Amanda Koci y su equipo, en tanto que los anuncios de singles anunciados como ‘Blood, Sweat & Tears’ y la publicación de su álbum de debut quedaron de repente sin continuidad.

Pero este jueves Ava Max ha reaparecido y no sólo con la versión definitiva aquel single, precisamente, sino con otro más titulado ‘Freaking Me Out’. Ambos, como ‘Sweet But Psycho’, están producidos por Cirkut, mano derecha de Dr. Luke y productor también de hits de The Weeknd, Maroon 5 o Nicki Minaj. El primero, que llegó a filtrarse en Internet a finales de 2018, es un medio tiempo de pop al más puro estilo Katy Perry –que se intuye más referente suyo que Lady Gaga, pese a que esta última es con quien más se la comparaba cuando irrumpió con su monster hit–. Mientras que el segundo tiene algo más de enjundia: su comienzo con el arpeggio de una guitarra eléctrica da una pista del puntito country que tiene la melodía de su estribillo, que recuerda tanto a la Miley de ‘Younger Now’ como a Avicii o Cheat Codes.

Las cuatro canciones han de estar incluidas en ese teórico disco debut de Ava Max del que por el momento poco más se sabe. A la espera de que uno (o ambos) de estos singles cuente con vídeo oficial, os dejamos con sus respectivos lyric-videos. ¿Conseguirá alguno de ellos emular el pelotazo de ‘Sweet But Psycho’? No parece probable.