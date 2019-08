Maria Usbeck / Envejeciendo

Un pelo gris. Este es el origen de ‘Envejeciendo’, el segundo disco de la cantante y compositora ecuatoriana afincada en Brooklyn Maria Usbeck, quien se diera a conocer hace unos años con ‘Amparo’, un delicioso álbum de pop veraniego, multicultural y políglota producido por Caroline Polachek, en el que Usbeck divagaba relajadamente sobre las pequeñas cosas de la vida. En ‘Envejeciendo’, la artista aborda un tema más grande, el de la vejez, un tema en sus palabras “sensible” e “incómodo” pero en el que merece la pena detenerse, aunque sea por el poquísimo espacio que suele dársele en la música pop, mucho más obsesionada con la juventud y con mantras tipo “vive rápido, muere joven”.

Usbeck empezó a meditar sobre la vejez cuando un amigo suyo encontró una cana en su pelo. Ella se sintió “ofendida” al principio como ha declarado en una entrevista, pero después entendió que “todo estaba en su cabeza” por culpa de “todas esas extrañas normas sobre la belleza que la sociedad impone”. En la era del Facetune y del “ageism”, Usbeck ha querido mostrar en ‘Envejeciendo’ que hacerse mayor no es tan horrible como las redes sociales pueden hacer ver, y de hecho una de las canciones más alegres del álbum sitúa a la protagonista en una “residencia de ancianos” en la que es feliz jugando al bingo y viviendo cerca del mar. Su único problema es que no encuentra los dientes para comer. La primera pista, ‘Adiós a mi memoria’, dedicada a la demencia como su propio título indica, expresa: “no puedo recordar lo que hice ayer, cada día es un nuevo día”. Y no parece algo malo en absoluto.

En ‘Envejeciendo’, Usbeck ha decidido dejar a un lado las instrumentaciones andinas y tropicales de su anterior álbum y entregarse de pleno a un synth-pop nocturno y DIY que remite a artesanos del género como Nite Jewel o John Maus. El resultado es un álbum de canciones modestas pero compuestas con absoluto mimo durante dos años, en las que Usbeck explora la vejez desde varios ángulos y perspectivas, incluida la propia muerte. En la balada ‘Obscuro Obituario’, en la que sí tienen cabida unas sutiles percusiones tropicales, es una persona fallecida quien habla y nos conmueve al contarnos que hay un “libro escrito” en su piel y que su “sombra ya se fue sin volver”, pero que sigue presente entre nosotros: “recuerda que yo te puedo ver”. Y en la vaporosa ‘The Machine’, el protagonista es un anciano que intenta utilizar un aparato tecnológico actual sin demasiado éxito: “¿qué es lo que tengo que tocar para poder abrir?”

La propia Usbeck asegura que la composición de ‘Envejeciendo’ le ha servido para aceptar la realidad de la vejez y cabe agradecer que el álbum, aunque es melancólico, no caiga jamás en el derrotismo gratuito ni siquiera en una pista directamente llamada ‘Nostalgia’, que suena a medio camino entre los 80 de la new wave y los atareados ritmos de Aphex Twin. El álbum en realidad está lleno de alegría, la misma que expresa el pegadizo single ‘Amor anciano’, que además de contener el curioso adverbio “efectualmente”, narra el feliz encuentro de dos ancianos que llevan décadas sin verse. Pese a su título en gerundio como queriéndonos decir que en realidad envejecemos cada día, a cada segundo que pasa, el álbum aborda la realidad de la vejez con la naturalidad con la que cualquier persona vive su día a día. y dentro de 40 años, cuando la propia Usbeck sea anciana, los mensajes del disco probablemente seguirán teniendo sentido

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘Amor anciano’, ‘Un cabello gris’, ‘Obscuro Obituario’

Te gustará si te gusta: Nite Jewel, John Maus, Junior Boys

