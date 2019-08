Las canción del verano es cosa de tíos, “featurings” a saco y latina… pero casi nunca española

El concepto de “canción del verano” permanecerá vivo mientras lo haga Georgie Dann. O quizá pueda llegar incluso más allá, ¿quién sabe? El caso es que Spotify ha hecho ya su recuento de canciones más escuchadas durante los meses de verano, incluso a pesar de que el mes de agosto no ha acabado, y las conclusiones que hemos sacado con sus estadísticas son varias. Nos centramos sobre todo en la lista española, aunque como veremos, sus conclusiones son en ocasiones extrapolables al caso británico, o a todo el globo, sobre todo en los dos últimos puntos, los más interesantes.

En España, la canción del verano está en castellano…

La primera conclusión es que por mucho que se hable de un mundo global y por extensión en España podamos ver de gira llenando macroestadios a Ed Sheeran y actuando en arenas de tamaño grande y medio a gente como Camila Cabello, Justin Bieber y ahora Billie Eilish; lo que más escuchamos aquí, al menos en verano, es otra cosa. De las 10 canciones del verano en España, todas están en castellano excepto ‘Señorita’ de Camila Cabello y Shawn Mendes… cuyo título va con “ñ”, no en balde. España se mantiene como uno de los países internacionales donde más cuesta introducir a los artistas anglosajones.



… pero ojo, en general no es española

Como ya apuntábamos el año pasado cuando decíamos que ‘Lo malo’ era el primer top 1 español en España en dos años, en general las canciones que triunfan en España no son españolas. Son más bien dominicanas, portorriqueñas, colombianas… Rosalía, que aparece entre las 10 canciones más escuchadas del verano en España (aunque, eso sí, con J Balvin), Don Patricio y Aitana han cambiado algo esta tendencia en los últimos 2 años. Sin embargo, ahora, entre las 10 canciones del verano en España según Spotify, sobre todo encontramos artistas de Puerto Rico (Bad Bunny, Anuel AA, Daddy Yankee, Ozuna), hay además algún estadounidense con ascendencia de dicho país (Justin Quiles), tan solo 2 artistas españoles (Rosalía, Don Patricio) y luego un par de colombianos (J Balvin como “featuring” pero hasta 3 veces, y Maluma, en solitario), algún panameño (Sech) y un canadiense que es Shawn Mendes.

Bad Bunny, rey de la fiesta

De la clasificación, llama la atención hasta qué punto Bad Bunny es el rey ahora mismo. Suya es la canción oficial del verano en España, ‘Callaíta’, que además ha logrado colarse en el top 10 global por su aceptación en el mercado latino y también en el estadounidense. En 2º lugar encontramos ‘Soltera’, y en 4º, otro tema suyo llamado ‘No me conoce’.



Las mujeres no hacen las canciones del verano

En las listas de canciones del verano de España, Reino Unido o todo el mundo, hay menos paridad que en el gobierno de la Comunidad de Madrid de la mismísima Ayuso. Salta a la vista que en el top 10 veraniego español la única artista principal femenina es Rosalía, luego está el mano a mano de Shawn Mendes y Camila Cabello, y finalmente Karol G perdida en un “featuring” quíntuple con otros 4 chicos. 3 chicas en total entre un total de 27 intérpretes (muchos repetidos, pero nunca los nombres de ellas, que figuran una triste vez) conforman un lamentable 11% de proporcionalidad (el 89% son tíos).

En otras palabras, para que un tema sea un hit, es mucho más probable que lo sea si se compone de hombres cantando solos o en conjunto, pues la proporción es similar en Reino Unido y en el resto del mundo. En Reino Unido, las únicas chicas del top 10 son 2 (Camila Cabello, Billie Eilish) entre un total de 17 intérpretes (12%); y en la lista global, casi la misma deprimente cuota, 2 chicas (las mismas Cabello y Billie) entre 18 intérpretes (11%).

La proporción es similar si miramos el top 20, pues apenas empiezan a aparecer nombres como Mabel, Katy Perry o Lizzo. Poco más entre un nuevo mar de tíos.



Los featurings petan en verano, los grupos no

Ponga usted a alguien a añadir versos si quiere un verdadero hit del verano. ‘Callaíta’ parece una canción en solitario de Bad Bunny, aunque en ella Spotify también tiene etiquetado a Tainy, y por tanto no sabemos qué considerar. Dejando este caso en duda, 8 de las 10 canciones del verano en España son “featurings” y solo 1 es una canción en solitario, ’11 PM’ de Maluma. Exactamente la misma proporción encontramos en el global de Spotify, si bien Billie Eilish ha terminado haciendo trampa y añadiendo a Justin Bieber a ‘bad guy’ aunque nadie lo pidiera. El baladista Lewis Capaldi y el siempre valiente Stormzy están entre los pocos que mejoran la proporción de artistas en solitario de éxito este verano en Reino Unido.

Lo que nadie esperaba encontrar en una canción del verano es a un grupo, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que un grupo hizo de verdad, de verdad, la canción del verano? ¿Kaoma? ¿Consideramos a Lukas Graham? ¿Alguien salido de un anuncio de cerveza? Lo que sí hallamos en la lista británica, como curiosidad, es un combo de dos grupos: el trío británico Goodboys junto al trío italiano MEDUZA, al frente de una canción cuyo éxito todavía no ha llegado por aquí.



Las 10 canciones más escuchadas este verano en Spotify España:

1. ‘Callaíta’, de Bad Bunny

2. ‘Soltera’, de Bad Bunny, Daddy Yankee y Lunay

3. ‘Otro trago’, de Sech, Ozuna y Anuel AA

4. ‘No me conoce’, de Bad Bunny, J Balvin y Jhay Cortez

5. ‘China’, de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, J Balvin y Ozuna

6. ‘Contando lunares’, de Don Patricio y Cruz Cafuné

7. ‘Cristina’, de Justin Quiles, Maffio, Nacho y Shelow Shaq

8. ‘Con Altura’, de Rosalía, El Guincho y J Balvin

9. ‘Señorita’, de Camila Cabello y Shawn Mendes

10. ’11 PM’, de Maluma

Las 10 canciones más escuchadas este verano en Spotify UK:

1. Ed Sheeran and Justin Bieber – ‘I Don’t Care’

2. Camila Cabello and Shawn Mendes – ‘Señorita’

3. Lewis Capaldi – ‘Someone You Loved’

4. Stormzy – ‘Vossi Bop’

5. Ed Sheeran and Khalid – ‘Beautiful People’

6. Billie Eilish – ‘Bad Guy’

7. Chance The Rapper, Ed Sheeran, and PnB Rock – ‘Cross Me’

8. Lil Nas X and Billy Ray Cyrus – ‘Old Town Road’

9. Lewis Capaldi – ‘Hold Me While You Wait’

10. Goodboys and MEDUZA – ‘Piece Of Your Heart’

Las 10 canciones más escuchadas este verano en Spotify a nivel global:

1. Camila Cabello and Shawn Mendes – ‘Señorita’

2. Ed Sheeran and Justin Bieber – ‘I Don’t Care’

3. Billie Eilish – ‘Bad Guy’

4. Lil Nas X and Billy Ray Cyrus – ‘Old Town Road’

5. Bad Bunny and Tainy – ‘Callaita’

6. Ed Sheeran and Khalid – ‘Beautiful People’

7. Darell and Sech – ‘Otro Trago’

8. Lewis Capaldi – ‘Someone You Loved’

9. Post Malone and Young Thug – ‘Goodbyes’

10. Post Malone and Swae Lee – ‘Sunflower’