La Canción Del Día: ‘Last Bloom’ de Floating Points confirma su cambio de sonido recordando a Aphex Twin… y a múm

Floating Points, uno de los productores de electrónica más populares de la escena actual tras la edición en 2015 de su excelente debut ‘Elaenia‘, en el que el británico Sam Shepherd creaba una fascinante simbiosis entre electrónica, free jazz y su formación clásica, está de vuelta con un nuevo álbum que llega el 18 de octubre a través de Ninja Tune.

El sucesor de ‘Elaenia’ -aunque después de este llegó ‘Reflections – Mojave Desert’, banda sonora de Floating Points para la película del mismo nombre dirigida por la barcelonesa Anna Diaz Ortuño- lleva por título ‘Crush’ y, según Shepherd, es un trabajo más “obtuso y agresivo” resultado de las sesiones que realizó como telonero de The xx en 2017, donde el productor se encontró actuando “para unas 20.000 personas cada noche”. Dice que “fue liberador”, y si algo demuestra el primer avance de ‘Crush’ es que Floating Points claramente ha liberado su música hacia otros sonidos.

‘Last Bloom’, el primer single oficial de ‘Crush’ aunque antes ya habíamos podido escuchar la bailable ‘LesAplx’, definitivamente ya no evoca la belleza de ‘Silhouettes (I, II & III)’ o ‘For Marmish’ ni mucho menos la serenidad de la segunda, sino que sus ritmos agresivos y afilados y su animado tempo remiten más bien al trabajo de Aphex Twin… o al de los primeros múm. Un tema exquisito, en cualquier caso, rico en detalles y texturas, que se presenta con un bonito videoclip en tres partes: pasamos del desierto a un precioso escenario floral, y de este al espacio. Os dejamos con la secuencia del álbum:

01 Falaise

02 Last Bloom

03 Anasickmodular

04 Requiem for CS70 and Strings

05 Karakul

06 LesAlpx

07 Bias

08 Environments

09 Birth

10 Sea-Watch

11 Apoptose Pt1

12 Apoptose Pt2



