FKA twigs habla sobre su inminente nuevo disco, ‘Magdalene’, co-producido por Nicolas Jaar

FKA twigs ha revelado que su nuevo disco llevará por título ‘Magdalene’ y que saldrá este otoño a través de Young Turks. Lo ha hecho en una entrevista para la revista i-D, cuya portada además protagoniza, y en la que da más detalles sobre el esperado sucesor de ‘LP1’, publicado hace un lustro. Será el gran regreso de FKA twigs a la música tras sus ya superados problemas de salud: allá por 2018 la cantante hubo de pasar por quirófano para que le fueran extirpados varios fibromas uterinos. Por suerte está recuperada y dice que se siente tan sana como un “árbol”.

En la entrevista, FKA twigs desvela que ha producido su segundo álbum nada menos que junto a Nicolas Jaar. El chileno-estadounidense es uno de los productores de electrónica más populares y respetados del momento tras la edición, a lo largo de la última década, de discos como ‘Space is Only Noise‘, ‘Sirens’ o la colección de pistas ‘2012-2017’, firmada con el alias de Against All Logic y que dio lugar a uno de los mejores discos de 2018.

La autora de ‘Cellophane‘ explica además que ‘Magdalene’ hablará “sobre cada amante que he tenido y sobre cada amante que tendré”, mientras musicalmente creará un tira y afloja entre sus sonidos más frágiles y sus sonidos más potentes: “justo cuando piensas que es muy frágil y que está a punto de caerse en pedazos, emergen una fuerza y un desafío que en mi trabajo no habían estado presentes hasta ahora”. Thalia Barnett indica que el álbum sonará “frágil” porque lo compuso durante su reposo post-operatorio.

La artista afirma que la historia de María Magdalena ha inspirado el álbum en parte, si bien aclara que este no será conceptual. Ha dicho: “Como mujer, tu historia suele ser vinculada a la de un hombre. No importa cuán bueno sea tu trabajo, a veces parece que tienes que estar anexa a un hombre para ser validada. Entonces empecé a leer sobre María Magdalena y sobre lo increíble que era: seguramente fue la mejor amiga de Jesucristo, su confidente”. La artista comenta fascinada que María Magdalena era herbalista y sanadora y lamenta que haya pasado a ser conocida simplemente como una prostituta. “Hallé mucho poder en la historia de María Magdalena, mucha dignidad, gracia e inspiración”.

En la entrevista se revelan algunos de los títulos que encontraremos en ‘Magdalene’, entre ellos una colaboración con el rapero Future llamada ‘Holy Terrain’. Otros temas presentes en el álbum serán ‘1000 Eyes’, ‘Mary Magdalene’, ‘Home with You’, ‘Sad Day’ y ‘Mirrored Heart’, además del single ‘Cellophane’. FKA twigs ha estado presentando estos temas durante su reciente gira mundial, que pasaba por el festival Primavera Sound de Barcelona hace unos meses.