Taylor Swift, número 1 simultáneo de ventas y streaming en España con ‘Lover’

Taylor Swift firma el disco más vendido de la semana en España y también el más escuchado en las plataformas de streaming con ‘Lover‘, que también es número 1 en Estados Unidos, Reino Unido y otros territorios con ventas espectaculares aunque más bajas respecto al álbum anterior, ‘reputation‘. Por cierto, este vuelve al top 10 de la tabla y sube del número 17 al 6.

Prueba de que Swift es una gran vendedora de discos es que ha conseguido que el público español pase por caja para comprar ‘Lover’ cuando ninguno de los dos singles principales del álbum, ‘ME!’ con Brendon Urie y ‘You Need to Calm Down’, se encuentra ya presente en el top 100 español de singles. De hecho el tema que titula el álbum entra en la tabla de singles por debajo, en el top 87. Claro que en España tampoco se necesitan demasiados miles de copias para ser número 1… En cualquier caso, cabe mencionar que este es el primer top 1 de ventas de Swift en España, pues ‘reputation’ fue top 3 y tanto ‘1989’ como ‘Red’ fueron top 4.

La tabla de ventas nos deja tres entradas más: ‘Beyond the Door’ de Redd Kross en el número 48, ‘Anthology – A Very British Synthesizer Group’ de The Human League en el 53 y ‘Dominion’ de Hammerfall en el 81. Y en streaming, ‘ADN’ de Manuel Turizo entra en el 11 y ‘GINGER‘ de BROCKHAMPTON en el 59.