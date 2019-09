Colectivo Da Silva deconstruyen “el soniquete urbano” de La Zowi con su “romanticismo post-ye-yé”

A principios del verano presentábamos en nuestra página a Colectivo Da Silva, un joven grupo que busca marcar distancias con la clásica escena indie de Granada. Y lo hacen con un planteamiento musical que se mira en la música de los 80 de una manera similar a la que lo hacen proyectos como Homeshake o, ya en nuestro país, el supergrupo Cupido. Salpicándolo, además, con un espíritu mediterráneo, por medio de arreglos de bossa nova y música lounge.

Su propuesta, tras la buena aceptación popular de canciones como ‘Los Santos’, ‘Marisol‘ y ‘Marina D’Or’, se materializará en un álbum titulado ‘Vacaciones’ que publica Subterfuge Records el próximo 25 de octubre. Y mañana, viernes 13 de septiembre, se presenta un nuevo adelanto titulado ‘Nena, ven a por eso’, que no es otra cosa que una versión de la canción con la que se dio a conocer La Zowi en 2015, ‘Baby Come N Get It‘. No son los únicos artistas pop que se han acercado al repertorio de la artista de Granada: recordemos que El Último Vecino triunfaron en 2017 con una personal interpretación de ‘Mi chulo’.

Esta “versión NO desautorizada” de la rapera –así lo entienden ellos, puesto que ella no ha respondido a sus llamadas– plantea una “deconstrucción” del “soniquete urbano” de La Zowi a través de un “romanticismo post-ye-yé”, que es como ellos se autodefinen en este caso. Podemos comprobarlo en el vídeo oficial de la canción, que hoy estrenamos en JENESAISPOP.

El clip dirigido por Derek V. Bulcke plantea una delirante travesía marítima desde la costa de Almuñécar hasta “Murzia”, un lugar utópico que ellos entienden que representa a la nueva generación del pop en España a través de artistas como Marcelo Criminal, Yana Zafiro, Marta Derrota o Andoni. Todos ellos aparecen en el vídeo, participando de forma más o menos activa en su desarrollo, en el suplen con humor desopilante las limitaciones presupuestarias.

Colectivo Da Silva comienzan a presentar sus canciones este sábado 14 de Septiembre en Madrid, tocando en el festival CocaCola Music Experience con Leblanc, Cupido, Don Patricio, entre otros. Más tarde, el 4 de Octubre, actúan en la Industrial Copera de Granada con Chico Blanco (entrada gratuita), y el 5 de octubre están en el Festival Ruidismo de Bullas (Murcia). El 25 de Octubre presentarán su debut ‘Vacaciones’ en la sala Planta Baja de Granada, también con entrada gratuita.