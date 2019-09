La Canción del Día: Mandy Moore vuelve tras 10 años a la caza de fans de Fleetwood Mac y Kacey Musgraves

La cantante y actriz Mandy Moore está de regreso en el mundo musical después de 10 años de parón. Conocida como cantante sobre todo por su participación en la banda sonora de ‘Tangled’ (“Enredados”) y por temas de sus dos primeros álbumes como ‘Candy’ y ‘I Wanna Be With You’, publicados en 1999 y el año 2000, Moore no publicaba música propia desde hace una década. Exactamente desde que editara su disco ‘Amanda Leigh’ en 2009.

Su nuevo single es un estupendo medio tiempo llamado ‘When I Wasn’t Watching’ que va a encantar a los seguidores de Fleetwood Mac (esos coros) o a la delicada dedicación a la canción americana desde un prisma muy pop de Kacey Musgraves. También cerca de los parámetros estéticos de Lissie, la producción rehuye del sonido Disney para hablarnos sobre ese momento en el que descuidamos el amor propio. “La versión favorita de mí desapareció”, indica en la primera estrofa; “un poco perdida, me pregunté a mí misma: “¿es que no has tenido bastante?”, añade la segunda. A destacar también el precioso puente instrumental con piano que realza el último estribillo.

Mandy Moore estuvo casada con Ryan Adams y este año estuvo entre las mujeres que hablaron sobre los abusos psicológicos del artista.



